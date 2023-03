Ум, остър като бръснач: 11-годишна изпревари по интелигентност Айнщайн и Хокинг

У ченичка, с по-висок коефициент на интелигентност от Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг, беше приета в "Менса".

Анвита Патил е едва 11-годишна, когато се е явила на теста през януари, пише Mirror.

