Д али теорията за супергравитацията, предложена преди 40г., описва цялостно и максимално точно начина, по който функционира Вселената, все още не можем да кажем със сигурност.

Въпреки това тримата учени, допринесли за нейното оформяне, ще бъдат удостоени с една от най-престижните научни награди – „Пробив” в областта на фундаменталната физика, на обща стойност от 3 млн. щатски долара.

Теорията на супергравитацията е оформена през 1976г. от физика Серджо Ферара от ЦЕРН, Даниел Фрийдман от Масачузетския институт по технологии и Питър ван Нювенхуйзен от нюйоркския Стоуни Брук Юнивърсити.

Комитетът, който решава да връчи „Пробив” на тримата учени, се позовава на огромното влияние, което има тя върху разбирането за обикновената гравитация.

