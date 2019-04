С пазването на диети, които не са подходящи, неправилното изпълнение на упражненията и неподходящи тежести са сред най-големите грешки при отслабването и във фитнеса.

"Здравото и тонизирано тяло изисква време и постоянство", казва фитнес треньрът Христо Андреев, в интервю за Vesti.bg в най-подходящото време за влизане във форма.

"По-добре късно, отколкото никога“ важи и за фитнеса. С настъпването на пролетта се събужда и желанието за спортуване и така нареченото “влизане във форма“. Началото на месец март е идеалното време да започнем диета, да се отървем от излишни килограми или да натрупаме мускули. Лятото наближава, така че ... не губете време", съветва той.

Като фитнес инструктор с над 20 години опит той споделя и най-честите грешки при отслабването.

"На първо място поставям липсата на информация или недостатъчните познания за хранителните режими, така наречените “диети“. Сляпото следване на чужд хранителен план, който не е походящ за вашия метаболизъм и структура", казва той.

Андреев казва, че не са и малко митовете за фитнеса.

"Митовете са много и различни, някои комични, други опасни", казва той. Ето няколко “Без химия няма физика“ , “Маса се прави на маса“ , “Глад му е майката“, “Колкото по-тежо толкова по-добре“, изброява той.

Самият той казва, че няма забранени храни, а просто има полезни и вредни храни.

"Захарта е враг номер едно. Тя е от основните причини за затлъстяването и появата на диабет. Трансмазнините също", казва той.

"Накратко избягвайте шоколад, бонбони, вафли и подобни, банички и други тестени продукти. Заместете ги с плодове, и зеленчуци", е съветът на инструктора с дългогодишни клиенти.

По думите му грешките във фитнеса, които може да допуснем от липса на опит или знания, са много. Но основните са липса на тренировъчна програма, неправилно изпълнение на упражненията, неподходящи тежести, липса на загрявка, неподходящи хранителни добавки.

Между 3 и 5 пъти тренировки в седмицата е оптимално. За съветите на Световната здравна организация за ходене пеш Христо казва, че е важно, но не е достатъчно.

Христо Андреев подбра и по 3 упражнения за дамите и госпадата във фитнеса, които са универсални.

За дамите

Клек с широк разкрач - за стягане на бедрата, вътрешната им част и дупето

Преси с дъмбели - стягане на целия раменен пояс

Планк - за коремната мускулатура

За господата

Клякане с лост - за сила и обем в бедрата

Избутване на щанга от тилен лег - за гръдните мускули

