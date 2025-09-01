Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес

О т понеделник, 1 септември, таксите за гробни места в София поскъпват двойно. Решението беше взето на последното заседание на Столичния общински съвет (СОС) преди лятната почивка. Новината потвърдиха от Общинско предприятие "Гробищни паркове" пред Vesti.bg.

Таксите не са променяни от 2009 г., когато минималната работна заплата е била 240 лв. В сайта на ОП "Гробищни Паркове", актуалиризираната такса за ползване на единично гробно място за 15 години е 310 лв, а за вечни времена – 1140 лв. Таксата за урново гробно място за 15 години е 115 лв, а за вечни времена – 570 лв.

Преди поскъпването на цените, таксите са били 155 лв за единично гробно място за 15 години, а за вечни времена- 570 лв. Таксата за урнов гроб за 15 години е била 78 лв, а за вечни времена е 285 лв. Цената на урнова клетка за вечни времена е била 130,01 лв.

Условията в повечето гробищни паркове остават далеч от идеални. В доклад на зам.-кметовете на Столична община Благородна Здравкова (направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“) и Иван Василев (направление „Финанси и здравеопазване“) от 20 януари 2025 г. се посочва, че повечето гробища са без огради, осветление, охрана и контрол.

Според документа, около 90% от гробищните паркове имат огради, но само 40% от тях са в добро състояние. Общият брой на гробните места в районите на Столична община се изчислява на около 37 380, като цифрата е приблизителна, тъй като за половината от парковете няма налична информация.

Свободните гробни места са почти изчерпани. При средна годишна смъртност от около 18 000 души в София, наличните места биха стигнали за не повече от една година.

Повишаването на таксите цели частично да компенсира дългогодишното забавяне на инвестициите в поддръжката и обновяването на гробищните паркове.

Новината предизвика негативни реакции в социалните мрежи, поради липсата на разпространение и осведоменост сред гражданите на столицата.