България

Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес

При средна годишна смъртност от около 18 000 души в София, наличните гробни места биха стигнали за не повече от една година

Ния Раденкова Ния Раденкова

1 септември 2025, 13:00
Таксите за гробни места в София поскъпват двойно от днес
Източник: iStock

О т понеделник, 1 септември, таксите за гробни места в София поскъпват двойно. Решението беше взето на последното заседание на Столичния общински съвет (СОС) преди лятната почивка. Новината потвърдиха от Общинско предприятие "Гробищни паркове" пред Vesti.bg. 

Таксите не са променяни от 2009 г., когато минималната работна заплата е била 240 лв. В сайта на ОП "Гробищни Паркове", актуалиризираната такса за ползване на единично гробно място за 15 години е 310 лв, а за вечни времена – 1140 лв. Таксата за урново гробно място за 15 години е 115 лв, а за вечни времена – 570 лв.

Преди поскъпването на цените, таксите са били 155 лв за единично гробно място за 15 години, а за вечни времена- 570 лв. Таксата за урнов гроб за 15 години е била 78 лв, а за вечни времена е 285 лв. Цената на урнова клетка за вечни времена е била 130,01 лв. 

Условията в повечето гробищни паркове остават далеч от идеални. В доклад на зам.-кметовете на Столична община Благородна Здравкова (направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“) и Иван Василев (направление „Финанси и здравеопазване“) от 20 януари 2025 г. се посочва, че повечето гробища са без огради, осветление, охрана и контрол.

Според документа, около 90% от гробищните паркове имат огради, но само 40% от тях са в добро състояние. Общият брой на гробните места в районите на Столична община се изчислява на около 37 380, като цифрата е приблизителна, тъй като за половината от парковете няма налична информация.

Свободните гробни места са почти изчерпани. При средна годишна смъртност от около 18 000 души в София, наличните места биха стигнали за не повече от една година.

Повишаването на таксите цели частично да компенсира дългогодишното забавяне на инвестициите в поддръжката и обновяването на гробищните паркове.

Новината предизвика негативни реакции в социалните мрежи, поради липсата на разпространение и осведоменост сред гражданите на столицата. 

Автор: Ния Раденкова
Източник: СОС, Столична община ОП "Гробищни Паркове"    
Последвайте ни
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Мъж застреля 15-годишната си приятелка

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

Шок в пустинята: Жена роди на фестивала Burning Man, без да знае че е бременна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Даниел Митов настоява за отнемане на книжката доживот

Даниел Митов настоява за отнемане на книжката доживот

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 20 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 16 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 14 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 16 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

Три деца, включително 3-месечно бебе, пострадаха тежко при катастрофа в Плевенско

България Преди 19 минути

Жената и нейните спътници са транспортирани за оказване на медицинска помощ

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

Как добрите идеи могат да се превърнат в работещи проекти със стипендията NOVA EMBA Scholarship?

България Преди 24 минути

Преподавателят д-р Нели Колева дава ценни съвети за подготовката на кандидатите в инициативата на NOVA и Американския университет в България

<p>Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец</p>

Какво е мистериозният череп от Петралона: Не е хомо сапиенс, не е неандерталец

Любопитно Преди 1 час

Древният череп – открит в пещерата Петралона, на около 35 километра югоизточно от Солун, Гърция – е на възраст под 300 000 години

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

Йоан Матев излиза на свобода след убийството в Борисовата градина

България Преди 1 час

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

Зад решетките: Откриха дрога в кухня на затвор в Смолян

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Путин благодари на Ердоган за Украйна</p>

Ердоган покани Путин в Турция: Отношенията ни са непоклатими

Свят Преди 1 час

Руско-турското сътрудничество във всички области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие, заяви Путин

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

Поскъпват тол таксите за камиони и тирове

България Преди 1 час

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г.

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 1 час

Свободата на словото и правото на обществото да бъде информирано са основни демократични ценности

Снимката е илюстративна

Селфи на жена събра хиляди коментари за външния ѝ вид, но тя отказва да изтрие снимката

Свят Преди 1 час

„Аз не съм естетически красива. Не съм, и това е ОК,“ казва Наоми Пилула

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Моди призова Путин за скорошен край на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин се обърна към Моди със "скъп приятел" и заяви, че двустранните взаимоотношения се развиват динамично

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

От днес: Пълна забрана на козметични продукти с ТПО

България Преди 2 часа

На нарушителите ще бъдат налагани санкции

<p>Хусите са изстреляли ракета срещу &quot;израелски петролен танкер&quot;</p>

Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Свят Преди 2 часа

UKMTO съобщи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу

<p>Кога започва изплащането на пенсиите за септември</p>

Изплащането на пенсиите започва на 9 септември

България Преди 2 часа

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Бургазлия е с опасност за живота, след като заби колата си в дърво

Свят Преди 2 часа

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово

Принцеса Даяна

Братът на принцеса Даяна, Чарлз, поставя цветя на гроба ѝ 28 години след смъртта ѝ

Свят Преди 2 часа

Даяна почина на 31 август 1997 г. в автомобилна катастрофа в Париж на 36 години

Руди Джулиани

„Кметът на Америка“ Руди Джулиани пострада в катастрофа

Свят Преди 2 часа

Бившият кмет на Нщю Йорк бил спрян от жена – жертва на „домашно насилие“, и веднага ѝ оказал помощ като се обадил на 911

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Синди Крауфорд показа сестрите си: Приличат ли си? (СНИМКИ)

Edna.bg

Джуд Лоу проговори за Путин: Не се страхувам от последствия!

Edna.bg

ЦСКА заминава на лагер в Банско

Gong.bg

Венци Стефанов препоръча на Илиан Илиев звезда на Славия и разкри кой играч е желан от Лудогорец и ЦСКА

Gong.bg

Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия

Nova.bg

Атанас Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС, България ще превъоръжи своята артилерия

Nova.bg