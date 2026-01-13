Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

Р айонното управление в Хисаря разследва смъртта на двама мъже. Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани.

Образувано е досъдебно производство.

Безжизнените им тела са открити във вторник преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани, предаде NOVA. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие.

Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопление.

Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдението на прокуратурата.