Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

13 януари 2026, 13:40
Източник: БТА

Р айонното управление в Хисаря разследва смъртта на двама мъже. Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани.

Образувано е досъдебно производство.

Мистерия с двама мъртви мъже, открити в къща край Кюстендил

Безжизнените им тела са открити във вторник преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани, предаде NOVA. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие.

Баба и внучето ѝ загинаха от задушаване с газ

Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопление.

Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдението на прокуратурата.

Източник: NOVA    
