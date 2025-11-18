Откриха ценни артефакти в дома на мъж в Айтоско

М етални предмети, носещи белези на културно-исторически ценности, са открити в дома на 46-годишен мъж от айтоското село Карагеоргиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Предметите – монети, накити и метални елементи с различна форма и размер, са иззети и предоставени за експертиза в Регионалния исторически музей в Бургас.

Проверка на мъжа е извършена по-рано от служители на Районното управление в Айтос, след като той бил спрян в селото, докато управлявал автомобил с бургаска регистрация. В колата полицаите открили металдетектор и метален пръстен.

При последвало претърсване в дома му са намерени 18 монети с диаметър между 1 и 3,5 см, две метални шайби с отвор по средата, два метални накита, метално украшение, наподобяващо листо, метално копче с кукичка и изображение на корона, както и 14 метални предмети, представляващи накити и фрагменти от накити.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура – Бургас.

На 5 ноември полицаи в Бургас иззеха 28 монети от 18-годишен криминално проявен младеж. При разпита той заявил, че ги е намерил и възнамерявал да ги продаде. Множество предмети с белези на културно-исторически ценности бяха открити и иззети при две проверки в Поморие и село Просеник на 11 ноември.