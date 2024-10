Огнен ад, над 100 души изгоряха и десетки са ранени в Нигерия

Е ксплозия на цистерна в Северна Нигерия отне живота на най-малко 140 души, а около 50 бяха ранени, предаде "Франс прес", като се позова на полицията.

Много от жертвите са се опитвали да съберат разлятото на пътя гориво, след като камионът катастрофирал снощи в щата Джигава, съобщи днес за АФП полицейският говорител Лауан Шийсу Адам.

„До момента сме потвърдили смъртта на 94 души и че около 50 са ранени“, каза той.

По думите на говорителя цистерната се е преобърнала при опит да избегне сблъсък с друг тежкотоварен автомобил в Маджия.

След инцидента местни жители се струпали около превозното средство, за да съберат разлятото по пътя и крайпътните площи гориво.

Полицаите, които се опитали да ги разубедят, били изтласкани обратно от тълпата, каза говорителят.

Нигерийската медицинска асоциация призова лекарите спешно да се явят в лечебните заведения, за да се справят с наплива от пациенти.

Миналия месец експлозия, причинена от сблъсък на цистерна с камион, превозващ пътници и добитък, отне живота на най-малко 59 души в западния нигерийски щат Нигер.

По лошо поддържаните пътища в Нигерия често стават злополуки, отбелязва АФП.

