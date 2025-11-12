Национален фонд за декарбонизация заменя Фонда за енергийна ефективност

П арламентът прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност, с които се създава Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници".

Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България. Фондът ще осигурява и създаването на единна точка за техническа помощ по модела на "едно гише" или подобен механизъм.

Енергийният съвет създава фонд за енергийна сигурност

Националният фонд за декарбонизация ще финансира изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на дейности за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници в сгради, предвиждат приетите текстове.

Средствата на фонда ще се набират от дарения от международни финансови институции, международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица, при спазване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда, заеми или други финансови инструменти с кредитен характер, вноски от енергийни дружества, средства от европейски фондове, програми и механизми, целево предоставени публични средства, средства от приходите от продажба от търг на емисии на парникови газове и други постъпления, съответстващи на характера и дейността на фонда.

Националният фонд ще бъде правоприемник на дейността, активите, пасивите, архива, както и на другите права и задължения на фонда за енергийна ефективност. Предвижда се структурата на управлението му да включва Общо събрание на донорите, Управителен съвет и управител.

Управлението ще е двустепенно – чрез Общо събрание на донорите и Управителен съвет. Общото събрание ще отразява финансовото участие на донорите и ще има контролни функции. Първото му заседание ще бъде свикано от министъра на енергетиката до 30 дни след влизането в сила на закона, като на него ще бъдат избрани членовете на Управителния съвет и приети правилата за дейността на фонда.

Управителният съвет ще има деветима членове – представители на правителствени и неправителствени организации, включително четирима представители на министерства. Председател ще бъде представител на Министерството на енергетиката. В състава ще участват също изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и представител на Националното сдружение на общините в Република България. Мандатът на членовете ще бъде пет години.

Предвидено е до 30 април 2026 г. Управителният съвет да избере първия управител на фонда. Управителят ще е с мандат от пет години, като по изключение първият редовно избран управител ще е с мандат от три години.

До избора на първи управител на Националния фонд за декарбонизация функциите на управител ще се изпълняват от председателя на Управителния съвет.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".