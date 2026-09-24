България

Бюджетът на София за 2026 г.: СОС прие финансова рамка от 1,54 млрд. евро

Сред приоритетите са метрото, ремонтът на улици и подлези, градският транспорт, училищата и детските градини

Обновена преди 2 часа / 24 септември 2026, 09:28
Бюджетът на София за 2026 г.: СОС прие финансова рамка от 1,54 млрд. евро
Столичен общински съвет (СОС)   
Източник: БТА
  • Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 г. в размер на 1,543 млрд. евро, с 49 гласа „за“, 6 „против“ и 3 въздържали се; около 300 млн. евро са предвидени за инвестиции в инфраструктура, училища, детски градини и градска среда.
  • Кметът Васил Терзиев определи бюджета като рамка за оставащата част от годината и подчерта, че основната работа предстои с бюджета за 2027 г.; според зам.-кмета Георги Клисурски увеличението на данъчните оценки с 30% през 2027 г. може да донесе около 25 млн. евро допълнителни собствени приходи.
  • СОС прие и икономическата рамка на градския транспорт, която предвижда дефицит; Терзиев настоя за 10-годишен план за транспорта, обхващащ превозните средства, депата, персонала и инвестициите.

Рекордният бюджет на София бе приет от СОС

Столичен общински съвет прие бюджета за 2026 година след двучасов дебат с 49 гласа „за“ и 6 „против“, трима съветници се въздържаха. 

Общият размер на бюджета е 1,543 млрд. евро, около 300 млн. евро са за инвестиции – за изграждане на булеварди, учили, детски градини, училища и подобряване на градската среда. 

Веднага след приемането на бюджета, общинските съветници пристъпиха към разглеждането на икономическата рамка на градския транспорт.

Кметът Васил Терзиев определи тазгодишната финансова рамка като по-скоро бюджет за последните три месеца на годината и посочи, че съществената работа предстои при подготовката на бюджета за 2027 г. Заседанието на СОС и приемането на сборния бюджет за 2026 г. са част от дневния ред на местния парламент днес. Общинските съветници приеха и икономическата рамка на градския транспорт.

„Доста късно през годината приемаме бюджета за 2026 година заради всичко, което се случи в държавата и приемането късно на държавния бюджет. Така че тазгодишният бюджет е по-скоро за три четвърти от годината“, заяви Терзиев.

По думите му подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъде много по-важна, тъй като той трябва да бъде представен значително по-рано. „Истинската работа, която е бюджетът, е първа и предстои за 2027 година“, каза кметът. Той посочи, че целта е още през следващите месеци общината да започне разговори с общинските съветници. Сред основните фактори, които ще се отразят на приходите на София през 2027 г., е промяната на данъчните оценки.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски обясни, че през 2027 г. данъчните оценки ще бъдат увеличени с 30%, а през 2028 и 2029 г. увеличението ще бъде с по 35%.

„През следващата година, 2027 г., би трябвало да очакваме около 25 млн. евро повече собствени приходи на общината“, заяви Клисурски.

Той уточни, че промяната ще има отражение върху размера на някои местни данъци, които гражданите плащат. „Гражданите трябва да знаят, че може да плащат малко повече за данък върху недвижимите имоти. И също така, ако извършват сделки с имоти – тоест покупко-продажби или дарения, 30% е местният данък, който плащат, така че ще бъде малко по-висок отново, ако се изчислява използвайки данъчните оценки“, каза той.

Клисурски подчерта, че допълнителните собствени приходи ще бъдат насочени към основните нужди на града. „Около 25 млн. евро са допълнителни собствени приходи за общината, които, както и тази година, ще инвестираме максимално много в най-големите нужди на града - детски градини, училища, транспорт, градска среда и зелените пространства“, заяви заместник-кметът.

По думите на Терзиев бюджетът за 2026 г. е рекорден, но ресурсът остава ограничен спрямо нуждите на столицата. Той посочи, че голяма част от заложените капиталови разходи вече са в напреднал етап на реализация. Терзиев отново акцентира върху необходимостта да се търсят и други източници на финансиране, включително публично-частни партньорства. 

„Радвам се, че изпълнението на голяма част от заложените неща се случва и много от капиталовите разходи са в много напреднал стадий. Става ясно, че 90% са или завършени, или в напреднал процес на реализация. Има много ясен път към изпълнението на това, което е заложено“, каза кметът.

Терзиев посочи, че при подготовката на бюджета основният принцип е средствата да бъдат насочени към конкретни проблеми и приоритети - образование, градски транспорт, инфраструктура, кварталите и зелената система. „За нас винаги е било важно, когато става дума за бюджет, първо да бъде ясно за какво отиват средствата и да бъдат свързани с важни за града проблеми“, заяви той.

Що се отнася до транспорта и необходимостта от дългосрочен план за развитието му, Терзиев заяви, че финансовата рамка на транспорта за 2026 г. предвижда дефицит, който според него е очакван след значителното увеличение на разходите за заплати през последните години. Той настоя за по-голяма ефективност на общинските дружества и за по-ясно планиране на нуждите на транспорта.

"По-интересният въпрос е какво правим с транспорта тази година. Говорим за ефективност, да се види какво представляват бизнес плановете, какво биха искали общинските съветници, за да работи по-добре системата“, посочи Терзиев.

По думите му трябва да бъде изготвен многогодишен план, който да определя каква услуга трябва да предоставя градският транспорт и какви инвестиции са необходими за превозни средства, депа, персонал и възнаграждения.

„Трябва да направим 10-годишен план за развитие - какво искаме като услуга, какво трябва да направим като инвестиции в превозни средства, в гаражи, в персонал, заплати и всички тези допускания. Това ще бъде добра основа за градския транспорт“, каза Терзиев.

Той предупреди, че предизборните обещания без ясно осигурено финансиране не решават проблемите на града. „Ако изпаднем отново в предизборно колело и обещания, които не е ясно как ще се реализират, ще продължим да си говорим всички тези неща, за които си говорим сега, година след година“, заяви кметът.

Терзиев коментира и възможностите за бъдещо финансиране на големите инфраструктурни проекти. По думите му общината има ниско ниво на задлъжнялост - под законовия праг от 15%, което позволява в бъдеще да бъде осигурен допълнителен ресурс за големи инвестиции.

Кметът посочи още, че собствените приходи на общината се увеличават с 65 млн. евро, което според него създава допълнителни възможности за подготовка на по-мащабни инвестиции. „Увеличаването на приходите означава, че през 2028 г. отново ще могат да бъдат взети заеми в размер на стотици милиони, с които да се случат важните проекти. Дотогава нашата колективна цел трябва да бъде да подготвим максимално много такива проекти, да се съгласим кои са ни най-важни и оттам нататък с нов финансов ресурс да можем да ускорим още повече развитието на София“, заяви Терзиев.

Той добави, че настоящият заем ще има по-осезаемо отражение в бюджета за 2027 г. и очаква чрез него да бъде даден многогодишен старт на ключови проекти.

Източник: БГНЕС    
Бюджет на София Столичен общински съвет Инфраструктура Градски транспорт Образование Капиталови разходи Обществен посредник Детски градини Метро Пътна безопасност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

Зеленски отговори на руски журналист, че би отишъл в Москва само „с ракета“

Зеленски отговори на руски журналист, че би отишъл в Москва само „с ракета“

Данъчна буря в парламента: ГЕРБ, ПП и ДБ скочиха срещу новите мерки за Бюджет 2027

Данъчна буря в парламента: ГЕРБ, ПП и ДБ скочиха срещу новите мерки за Бюджет 2027

Украйна ще получи още ракети за системите „Пейтриът“

Украйна ще получи още ракети за системите „Пейтриът“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Правилата „Made in Europe” може да добавят 2100 евро към цените на EV

Правилата „Made in Europe” може да добавят 2100 евро към цените на EV

carmarket.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 1 ден
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 ден
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 ден
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов

Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов

Президентски избори Преди 8 минути

Боян Боянов Станков - Расате и Йордан Стоянов Манасиев

Боян Станков - Расате и Йордан Манасиев

Президентски избори Преди 10 минути

.

Искра Недева и Стоян Георгиев

Президентски избори Преди 15 минути

Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова

Николай Ненчев и Цвета Кирилова

Президентски избори Преди 16 минути

Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков

Волен Сидеров и Славчо Велков

Президентски избори Преди 17 минути

Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов

Величка Георгиева и Росен Иванов

Президентски избори Преди 20 минути

Министърът на правосъдието Николай Найденов

Николай Найденов отговори на Борислав Сарафов за избора на ВСС

България Преди 26 минути

Правосъдният министър отговори с официална позиция на твърденията на Борислав Сарафов, определяйки ги като „компроматна атака“

Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

Президентски избори Преди 29 минути

Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова

Иван Христанов и Стоянка Черкезова

Президентски избори Преди 31 минути

Гео Калев

15 години „ЦИРКОЛЮЦИЯ Мини Арт Фест: Гео Калев за съвременния цирк, социалната мисия и бъдещето

Любопитно Преди 32 минути

Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов

Радостин Василев и Красимир Манов

Президентски избори Преди 32 минути

Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов

Иво Лулчев и Стефан Попов

Президентски избори Преди 34 минути

Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов

Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов

Президентски избори Преди 36 минути

Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев

Румяна Ченалова и Георги Георгиев

Президентски избори Преди 38 минути

Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев

Борис Анзов и Бранимир Мичев

Президентски избори Преди 39 минути

Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов

Александър Томов и Сергей Инджов

Президентски избори Преди 41 минути

Всичко от днес

От мрежата

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

Дженифър Лопес открадна шоуто на Vogue World 2026 в Милано с впечатляваща визия

Edna.bg

Една рокля, шест десетилетия: Когато стилът е наследство, а не просто мода

Edna.bg

Гърция издирва Васил Михайлов за участие в организирана престъпна група, грози го доживотен затвор

Nova.bg

Радев след срещата с Туск: Ще разчитаме на Полша за поддръжката на F-16

Nova.bg