Бюджетът на София за 2026 г.: СОС прие финансова рамка от 1,54 млрд. евро

Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 г. в размер на 1,543 млрд. евро, с 49 гласа „за“, 6 „против“ и 3 въздържали се; около 300 млн. евро са предвидени за инвестиции в инфраструктура, училища, детски градини и градска среда.

Кметът Васил Терзиев определи бюджета като рамка за оставащата част от годината и подчерта, че основната работа предстои с бюджета за 2027 г.; според зам.-кмета Георги Клисурски увеличението на данъчните оценки с 30% през 2027 г. може да донесе около 25 млн. евро допълнителни собствени приходи.

СОС прие и икономическата рамка на градския транспорт, която предвижда дефицит; Терзиев настоя за 10-годишен план за транспорта, обхващащ превозните средства, депата, персонала и инвестициите.

Рекордният бюджет на София бе приет от СОС

Столичен общински съвет прие бюджета за 2026 година след двучасов дебат с 49 гласа „за“ и 6 „против“, трима съветници се въздържаха.

Общият размер на бюджета е 1,543 млрд. евро, около 300 млн. евро са за инвестиции – за изграждане на булеварди, учили, детски градини, училища и подобряване на градската среда.

Веднага след приемането на бюджета, общинските съветници пристъпиха към разглеждането на икономическата рамка на градския транспорт.

Кметът Васил Терзиев определи тазгодишната финансова рамка като по-скоро бюджет за последните три месеца на годината и посочи, че съществената работа предстои при подготовката на бюджета за 2027 г. Заседанието на СОС и приемането на сборния бюджет за 2026 г. са част от дневния ред на местния парламент днес. Общинските съветници приеха и икономическата рамка на градския транспорт.

„Доста късно през годината приемаме бюджета за 2026 година заради всичко, което се случи в държавата и приемането късно на държавния бюджет. Така че тазгодишният бюджет е по-скоро за три четвърти от годината“, заяви Терзиев.

По думите му подготовката на бюджета за 2027 г. ще бъде много по-важна, тъй като той трябва да бъде представен значително по-рано. „Истинската работа, която е бюджетът, е първа и предстои за 2027 година“, каза кметът. Той посочи, че целта е още през следващите месеци общината да започне разговори с общинските съветници. Сред основните фактори, които ще се отразят на приходите на София през 2027 г., е промяната на данъчните оценки.

Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски обясни, че през 2027 г. данъчните оценки ще бъдат увеличени с 30%, а през 2028 и 2029 г. увеличението ще бъде с по 35%.

„През следващата година, 2027 г., би трябвало да очакваме около 25 млн. евро повече собствени приходи на общината“, заяви Клисурски.

Той уточни, че промяната ще има отражение върху размера на някои местни данъци, които гражданите плащат. „Гражданите трябва да знаят, че може да плащат малко повече за данък върху недвижимите имоти. И също така, ако извършват сделки с имоти – тоест покупко-продажби или дарения, 30% е местният данък, който плащат, така че ще бъде малко по-висок отново, ако се изчислява използвайки данъчните оценки“, каза той.

Клисурски подчерта, че допълнителните собствени приходи ще бъдат насочени към основните нужди на града. „Около 25 млн. евро са допълнителни собствени приходи за общината, които, както и тази година, ще инвестираме максимално много в най-големите нужди на града - детски градини, училища, транспорт, градска среда и зелените пространства“, заяви заместник-кметът.

По думите на Терзиев бюджетът за 2026 г. е рекорден, но ресурсът остава ограничен спрямо нуждите на столицата. Той посочи, че голяма част от заложените капиталови разходи вече са в напреднал етап на реализация. Терзиев отново акцентира върху необходимостта да се търсят и други източници на финансиране, включително публично-частни партньорства.

„Радвам се, че изпълнението на голяма част от заложените неща се случва и много от капиталовите разходи са в много напреднал стадий. Става ясно, че 90% са или завършени, или в напреднал процес на реализация. Има много ясен път към изпълнението на това, което е заложено“, каза кметът.

Терзиев посочи, че при подготовката на бюджета основният принцип е средствата да бъдат насочени към конкретни проблеми и приоритети - образование, градски транспорт, инфраструктура, кварталите и зелената система. „За нас винаги е било важно, когато става дума за бюджет, първо да бъде ясно за какво отиват средствата и да бъдат свързани с важни за града проблеми“, заяви той.

Що се отнася до транспорта и необходимостта от дългосрочен план за развитието му, Терзиев заяви, че финансовата рамка на транспорта за 2026 г. предвижда дефицит, който според него е очакван след значителното увеличение на разходите за заплати през последните години. Той настоя за по-голяма ефективност на общинските дружества и за по-ясно планиране на нуждите на транспорта.

"По-интересният въпрос е какво правим с транспорта тази година. Говорим за ефективност, да се види какво представляват бизнес плановете, какво биха искали общинските съветници, за да работи по-добре системата“, посочи Терзиев.

По думите му трябва да бъде изготвен многогодишен план, който да определя каква услуга трябва да предоставя градският транспорт и какви инвестиции са необходими за превозни средства, депа, персонал и възнаграждения.

„Трябва да направим 10-годишен план за развитие - какво искаме като услуга, какво трябва да направим като инвестиции в превозни средства, в гаражи, в персонал, заплати и всички тези допускания. Това ще бъде добра основа за градския транспорт“, каза Терзиев.

Той предупреди, че предизборните обещания без ясно осигурено финансиране не решават проблемите на града. „Ако изпаднем отново в предизборно колело и обещания, които не е ясно как ще се реализират, ще продължим да си говорим всички тези неща, за които си говорим сега, година след година“, заяви кметът.

Терзиев коментира и възможностите за бъдещо финансиране на големите инфраструктурни проекти. По думите му общината има ниско ниво на задлъжнялост - под законовия праг от 15%, което позволява в бъдеще да бъде осигурен допълнителен ресурс за големи инвестиции.

Кметът посочи още, че собствените приходи на общината се увеличават с 65 млн. евро, което според него създава допълнителни възможности за подготовка на по-мащабни инвестиции. „Увеличаването на приходите означава, че през 2028 г. отново ще могат да бъдат взети заеми в размер на стотици милиони, с които да се случат важните проекти. Дотогава нашата колективна цел трябва да бъде да подготвим максимално много такива проекти, да се съгласим кои са ни най-важни и оттам нататък с нов финансов ресурс да можем да ускорим още повече развитието на София“, заяви Терзиев.

Той добави, че настоящият заем ще има по-осезаемо отражение в бюджета за 2027 г. и очаква чрез него да бъде даден многогодишен старт на ключови проекти.