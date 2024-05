"Органите му започнаха да отказват": Младеж оцеля, прекарвайки 20 минути под вода

26-годишен мъж от Луизиана е хоспитализиран след тежко мозъчно увреждане, причинено от почти пълно удавяне, а семейството му призовава местните власти да предприемат по-сериозни действия по случая.

"Кристофър Гилбърт, наскоро завършил магистратура в Техническия университет на Луизиана, едва не се удавил на 14 април в езерото Д'Арбон във Фармервил, докато бил с приятели в близкия ресторант", съобщава местната медия KSLA.

Семейството на Гилбърт твърди, че един от приятелите му умишлено го е бутнал в езерото - знаейки, че Гилбърт не умее да плува. Момчето е било под водата около 20 минути, преди случаен минувач, който се хранел в ресторанта, да се гмурне във водата, за да го извади, според изданието.

Йоланда Джордж, майката на жертвата, разказва пред KSLA, че малко след инцидента е получила обаждане от една от жените в приятелската група на Гилбърт.

"Обади ми се негова приятелка, която плачеше в истерия. Тя ми каза, че Крис е паднал в езерото и е бил под вода около 20 минути", казва Джордж и добавя, че синът ѝ е бил откаран в медицински център на Държавния университет в Луизиана за лечение.

След като пристигнала в болницата, лекарите казали на майката, че синът й има тежки мозъчни увреждания от почти пълното удавяне.

"Лекарят ме извика и ми каза, че по това време той е бил в мозъчна смърт и останалите му органи са започнали да отказват и че имаме 72 часа на ECMO апарата. Това е нещо като диализа на белите дробове и трябваше да го поставят на апарат за изкуствено дишане", спомня си с ужас Йоланда.

По нейни думи Гилбърт по-късно дошъл в съзнание, като вече може да се храни самостоятелно и временно и на този етап е изключен от животоподдържащите системи.

