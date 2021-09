В САЩ одобриха трета доза от "Пфайзер" за хора над 65

А мериканската Агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри прилагането на подсилваща доза от ваксината срещу COVID-19 на "Пфайзер/Бионтех" за лицата над 65-годишна възраст и за определени американци в по-висок риск, съобщи Ройтерс.

Третата доза ще бъде поставяна поне шест месеца след втората доза. Разрешава се поставянето на подсилваща доза и на хора, които са в риск от тежко заболяване, както и на онези, чиято професия ги поставя в риск.

Консултантите на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) може да гласуват за прилагането на третата доза още в четвъртък, е казал представител на агенцията на открито заседание на консултантите в сряда.

През август президентът Джо Байдън обяви намерението на правителството си да започне да прилага подсилваща доза на американците на възраст над 16 години от тази седмица, ако това бъде одобрено от FDA и CDC.

Консултантите на FDA гласуваха в петък да препоръчат трета доза да се прилага спрямо американците над 65-годишна възраст и спрямо онези, които са в повишена опасност от тежко заболяване, но отхвърли предложението за по-широко приложение на подсилващата доза.

Колегията на консултантите заяви, че няма достатъчно данни, които да подкрепят прилагането на подсилваща доза на лицата на възраст над 16 години, които са получили втора доза поне шест месеца по-рано. Консултантите поискаха да бъдат събрани още данни за безопасността на третата доза.

Агенцията може в бъдеще да преразгледа въпроса за трета доза и за по-широк кръг от населението. Водещите членове на FDA са разделени по въпроса за нуждата от подсилваща доза за цялото население. Временната ръководителка на агенцията Джанет Уудкок подкрепя такова решение, докато някои от експертите й смятат, че наличните данни не го налагат.

