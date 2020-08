Работното място - основно огнище за разпространение на коронавирусa

Ф ренски специалисти предупредиха работодателите, че работните места са се превърнали в основни огнища на зараза след разхлабването на ограничителните мерки, съобщава Reuters.

Поради тази причина хората трябва да бъдат насърчавани да работят от вкъщи, казват още експертите.

