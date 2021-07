Президентът Еманюел Макрон беше изобразен като Адолф Хитлер на билбордове във Франция

П рокуратурата в град Тулон е завела дело във връзка с появата на билбордове, на които френският президент Еманюел Макрон беше изобразен като Адолф Хитлер, съобщава радио France Bleu.

Медията пояснява, че на плаката Макрон е представен като германския фюрер, а

надписът до снимката му гласи: „Подчинявай се. Ваксинирай се”.

Чете се и съкращението на името на партията на Макрон – „Напред, република!”.

Инцидентът се разследва от службата за сигурност на полицейското управление в Тулон. Делото е за клевета и се води срещу автора на изображението на билбордовете. Както отбелязва радиото, миналия уикенд на един от билбордовете се появи надпис в черно – думата „срам” с главни букви.

Според регионалния вестник Var-Matin, карикатуристът е местен активист, известен с подобни прояви от миналото.

