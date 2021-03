Кейт Мидълтън пуска книга с портрети, запечатали пандемията

К ейт Мидълтън представи книга с фотопортрети, заснети по време на локдауните заради Ковид-19 във Великобритания. Тя ще е хроника за живота в пандемията.

Херцогинята на Кембридж,съпруга на принц Уилям, внук на кралица Елизабет Втора и втори в линията за наследяване на британския престол, даде начало на проекта миналата година съвместно с Националната портретна галерия и покани британците да изпращат снимки, заснети по време на първия локдаун във Великобритания.

Жури, в което участва и Кейт, избра 100 портрета от над 31 000 кандидатстващи, показани в дигитални и присъствени изложби преди издаването на книгата.

"Чрез книгата исках да използвам силата на фотографията, за да създадем траен архив на преживяното - да уловим личните истории и да документираме значими моменти в живота на семействата и общностите в периода на пандемията", пише Кейт в предговора на книгата "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020", която излиза на 7 май, точно година след началото на проекта.

Приходите от продажбите ще бъдат поделени между Националната портретна галерия и британската фондация за психично здраве "Майнд".