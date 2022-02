ЕК предлага да се пътува с COVID сертификат до края на юни 2023 г.

Е вропейската комисия предложи днес COVID сертификатите да останат в сила при пътуване в ЕС до края на юни догодина.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че целта е ЕС да бъде подготвен за възможно увеличение на броя на заразените във втората половина на тази година и за поява на нови вирусни щамове.

„Възраждане“ дава зеления сертификат на Конституционния съд

As long as the pandemic persists, we must continue to facilitate safe free movement and travel in times of uncertainty.



We are proposing to extend the #EUCOVIDCertificate until 30 June 2023, ensuring free movement in case EU countries maintain certain public health measures.