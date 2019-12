Ким Чен-ун откри нов град – „въплъщение на модерната цивилизация”

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун откри нов модерен град в подножието на свещен връх, от който се смята, че се дава началото на династията Ким, предава БГНЕС.

Мястото често е описвано като „социалистическа утопия”.

Държавните медии пък нарекоха новооткрития град „въплъщение на модерната цивилизация”.

В града, носещ името Самджийон, се състоя празненство с музика и тържествена заря.

Самджийон, който се намира под връх Пектусан, може да се похвали с нови апартаменти, хотели, ски курорт, търговски и културни обекти, както и болнични заведения.

Според държавната телевизия на Северна Корея новооткритият град би могъл да приеме до 4000 постоянни жители.

Самджийон е един от най-големите приоритети на Ким Чен-ун, който се стреми към пълната икономическа, военна и културна независимост на страната, предава NOVA.

Строежът на града бе забавян няколкократно поради недостиг на строителни материали и работна ръка вследствие на тежките икономически санкции, наложени на Пхенян.

