COVID-19 се адаптира към популациите, ваксина работи при маймуни

Н ови научни открития показват, че новият коронавирус се адаптира към популациите, а ваксина за лечение на болестта досега е сработила за макаци, съобщи Ройтерс.

Генетичният анализ на проби от повече от 7500 души, заразени с COVID-19, предполага, че разпространяващият се бързо по света коронавирус се адаптира към своите човешки гостоприемници, съобщиха изследователи в медицинското списание "Infection, Genetics and Evolution".

Те откриха почти 200 повтарящи се генетични мутации на новия коронавирус - SARS-CoV-2 - които показват как може да се развива, докато се разпространява при хората.

"Всички вируси естествено мутират", каза пред агенцията Франсоа Балу от Юнивърсити колидж Лондон, който ръководи изследването.

"Мутациите сами по себе си не са нещо лошо и няма нищо, което да предполага, че SARS-CoV-2 мутира по-бързо или по-бавно от очакваното. Засега не можем да кажем дали SARS-CoV-2 става повече или по-малко смъртоносен и заразен."

