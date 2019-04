П оредица съобщения за проблеми със сгъваемия смартфон Galaxy Fold на Samsung вгорчиха старта на устройството. Журналисти на специализирани медии тестват първите бройки на устройството и част от тях съобщиха за дефекти, които са повредили дисплея. Освен това пропуска да се подчертае важна информация за телефона също е довела до проблеми.

Едно от честите оплаквания е видимата линия точно на сгъвката на дисплея, но използвалите телефона казват, че тя не се забелязва толкова. Тестовата бройка на The Verge обаче е имала дефект, който е довел до образуването на малка подутина точно на сгъвката, която накрая е повредила целия дисплей.

Други репортери също публикуваха клипове с дефектни дисплеи на Galaxy Fold. Samsung обяви, че ще извърши внимателна инспекция на тези бройки, за да разбере причината за проблема.

Друга част от тествалите телефона се оплакаха от проблеми с дисплея след като махнали защитното фолио, което е положено върху него. Всички нови телефони идват с подобно фолио, като обикновено то е за транспортни цели и се маха.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



Dear future #GalaxyFold owners, I know I always say "No one ever read the instructions"... PLEASE READ THIS ONE!!!



Оказва се, че в случая това не е така. Защитното фолио на Galaxy Fold е част от структурата на дисплея и го защитава от драскотини. Освен това обаче то има и роля в общата здравина на дисплея и не трябва да се маха, нито да се добавя нещо друго, казва Samsung.

Компанията допълва, че това са ранни бройки на Galaxy Fold и тези за крайни потребители ще са подобрени. "Ще се уверим, че информацията е ясно предадена на нашите клиенти", казва още Samsung и по повод факта, че защитното фолио не трябва да се маха.

