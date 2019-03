Facebook претърпя най-тежкия срив в историята си, след като в сряда ключови услуги станаха неизползваеми за потребителите по целия свят.

Последният път, когато Facebook имаше подобен проблем, беше през 2008 г. – тогава социалната мрежа имаше 150 милиона потребители, докато днес те са около 2.3 милиарда всеки месец.

В сряда засегнати бяха основни функции на Facebook, както и неговите две приложения – Messenger и Instagram.

Причината за срива все още не е оповестена.

"Наясно сме, че в момента някои хора имат проблеми с достъпа до продуктите на Facebook“, се казва в официално съобщение на компанията. "Работим по отстраняването на проблема във възможно най-кратък срок“.

В отговор на слухове, публикувани в други социални мрежи, от компанията заявиха, че прекъсванията не са били в резултат на кибер атака (Distributed Denial of Service).

Какъв беше проблемът

Според сведения, проблемът е започнал около 16:00 часа (средно гринуичко време).

Докато Facebook привидно работеше нормално, потребители съобщиха, че не могат да публикуват на стената си, да споделят снимки и т.н.

А тези, които използват Instagram, нямаха възможност да обновят съдържанието си в мрежата или да публикуват нови материали.

Услугата Messenger за десктоп също не се е зареждала, но пък мобилната му версия е позволявала изпращане на съобщения. Потребителите обаче отбелязват, че са имали проблеми с изпращането на снимки.

Приложението WhatsApp, част от семейството на Facebook, също е имало подобни проблеми.

Програма за следене на текущото състояние на интернет услугите DownDetector излезе с предположение, че проблемът с Facebook е глобален.

Според потребители, приложенията са възвърнали нормалния си ритъм на работа малко след полунощ.

Каква беше реакцията

Докато Facebook и Instagram бяха почти неизползваеми, много потребители се насочиха към Twitter, за да се шегуват с настъпилия срив.

Хаштагове като #FacebookDown и #InstagramDown бяха използвани над 150, 000 пъти.

Потребители на Twitter, на които работата им изисква използването на Facebook, изразиха паниката си и стресът от невъзможността да използват социалната мрежа.

me attempting to do my very facebook-centric job when facebook is down... #facebookdown pic.twitter.com/YsHn5FXu3R — Stephanie Baiocchi (@stephbaiocchi) 13 март 2019 г.

When your job revolves around social media and both Facebook and Instagram go down at the same time, it's quite the ride... #FacebookDown #InstagramDown pic.twitter.com/N1v3k7CnTI — Jen McDonnell (@Jen_McDonnell) 13 март 2019 г.

Много хора споделиха шегата, че сривът на социалната мрежа ще доведе до разпад на обществото, след като "вече никой не помни как може да се свърже с близките си или да яде храна без да я сподели в интернет“.

The date is March 14th 2019. 24hrs after #facebookdown

Nobody remembers how to reach loved ones or eat food without posting updates and the global economy has collapsed.

The few Facebook users that migrated to twitter were among the lucky few to once again connect. pic.twitter.com/Q8OvfWc2uk — Elevator Thoughts (@Jonny_LDN) 13 март 2019 г.

Други споделиха версия на популярното изображение с "разсеяното гадже“, като в този случай хората се обръщат към Twitter в момент на необходимост.

Други се притесниха за всички котки, които няма да могат да споделят видеата и снимките си, а други пък бяха загрижени, че "животът им е невалиден", след като няма за кого да споделят снимките си.

With #FacebookDown where do I go to support my crushing narcissism?

There's no one to enjoy and appreciate my photos!

Who'll validate my life!?! pic.twitter.com/n9t6RVssDV — Piefur (@Piefurrier) 13 март 2019 г.

