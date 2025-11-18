Важно за бизнеса: ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове след 2035 г.

Е вропейската комисия подготвя промяна в политиката, която може да преформатира автомобилната индустрия на континента, като планира да смекчи забраната от 2035 г. за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене.

В същото време Брюксел възнамерява да наложи по-строги изисквания за корпоративните автопаркове. Информацията идва от индустриални и дипломатически източници, цитирани от „Ханделсблат“ .

Новият подход би запазил възможността частните потребители да продължат да купуват нови бензинови или дизелови автомобили след 2035 г., но компаниите, лизинговите фирми и операторите на автомобили под наем ще бъдат изправени пред ускорени изисквания за електрификация.

Предложението, известно като „Озеляване на корпоративните автопаркове“, се очаква да бъде представено на 10 декември като част от по-широк регулаторен пакет, който включва нови правила за въглеродните емисии и стратегия за батериите.

В текущите обсъждания фигурира електрическа квота, изискваща 50% от новите автомобили, закупени за официални или бизнес цели, да бъдат електрически до 2027 г., и 90% до 2030 г. На по-ранен етап служители са обсъждали дори пълен 100-процентов целеви показател.

Моментът е труден за сектора. Приемането на електромобилите се развива по-бавно от очакваното, а големите компании за автомобили под наем са изразили предпазливост относно разширяването на електрическите си автопаркове заради високите цени на закупуване и по-ниските стойности при препродажба.

Експерът Нико Габриел предупреди, че мерките могат да доведат до „де факто по-ранно настъпване на забраната за бензиностанциите“.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е готова да облекчи условията за пълна електрификация на пазара през 2035 г., но само при условие за по-бърза електрификация на корпоративните автопаркове.

Компаниите представляват приблизително 60% от регистрациите на нови автомобили в Европа и още по-голям дял в Германия.

Брюксел разглежда и възможни стимули, включително вариантът plug-in хибридите и автомобилите с удължен пробег да бъдат третирани като неутрални по отношение на емисиите, както и идеята за данъчни облекчения за изцяло електрическите модели. Въпреки това индустриалните лидери твърдят, че тази размяна на политики на практика се равнява на замяна на една забрана с друга.

Сред опасенията са увеличаването на производствените разходи, зависимостта от Китай, който контролира около 70% от световното производство на батерийни клетки, както и намаляващата остатъчна стойност на употребяваните електромобили.

Според ICCT електромобилите представляват едва около 17% от новите продажби на автомобили в ЕС през първите девет месеца на 2025 г., което изостава от очакванията на Комисията.

Ръководители на автомобилни компании призовават Брюксел да приеме модел за оценка „отвъд изпускателната система“, който да отчита въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на автомобила, а не само емисиите при движение.

Комисията възнамерява да представи окончателния регулаторен пакет преди коледната ваканция, като заедно с него се очаква и окончателната рамка за пазара след 2035 г.