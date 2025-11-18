Технологии

Важно за бизнеса: ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове след 2035 г.

Планът идва в труден момент за сектора, тъй като силната зависимост от Китай за доставки на батерии продължава да забавят тяхното разпространение

18 ноември 2025, 11:28
Важно за бизнеса: ЕС изисква електрификация на корпоративните автопаркове след 2035 г.
Източник: Георги Димитров

Е вропейската комисия подготвя промяна в политиката, която може да преформатира автомобилната индустрия на континента, като планира да смекчи забраната от 2035 г. за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене.

В същото време Брюксел възнамерява да наложи по-строги изисквания за корпоративните автопаркове. Информацията идва от индустриални и дипломатически източници, цитирани от „Ханделсблат“.

Новият подход би запазил възможността частните потребители да продължат да купуват нови бензинови или дизелови автомобили след 2035 г., но компаниите, лизинговите фирми и операторите на автомобили под наем ще бъдат изправени пред ускорени изисквания за електрификация.

Предложението, известно като „Озеляване на корпоративните автопаркове“, се очаква да бъде представено на 10 декември като част от по-широк регулаторен пакет, който включва нови правила за въглеродните емисии и стратегия за батериите.

В текущите обсъждания фигурира електрическа квота, изискваща 50% от новите автомобили, закупени за официални или бизнес цели, да бъдат електрически до 2027 г., и 90% до 2030 г. На по-ранен етап служители са обсъждали дори пълен 100-процентов целеви показател.

Моментът е труден за сектора. Приемането на електромобилите се развива по-бавно от очакваното, а големите компании за автомобили под наем са изразили предпазливост относно разширяването на електрическите си автопаркове заради високите цени на закупуване и по-ниските стойности при препродажба.

Експерът Нико Габриел предупреди, че мерките могат да доведат до „де факто по-ранно настъпване на забраната за бензиностанциите“.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е готова да облекчи условията за пълна електрификация на пазара през 2035 г., но само при условие за по-бърза електрификация на корпоративните автопаркове.

Компаниите представляват приблизително 60% от регистрациите на нови автомобили в Европа и още по-голям дял в Германия.

Брюксел разглежда и възможни стимули, включително вариантът plug-in хибридите и автомобилите с удължен пробег да бъдат третирани като неутрални по отношение на емисиите, както и идеята за данъчни облекчения за изцяло електрическите модели. Въпреки това индустриалните лидери твърдят, че тази размяна на политики на практика се равнява на замяна на една забрана с друга.

Сред опасенията са увеличаването на производствените разходи, зависимостта от Китай, който контролира около 70% от световното производство на батерийни клетки, както и намаляващата остатъчна стойност на употребяваните електромобили.

Според ICCT електромобилите представляват едва около 17% от новите продажби на автомобили в ЕС през първите девет месеца на 2025 г., което изостава от очакванията на Комисията.

Ръководители на автомобилни компании призовават Брюксел да приеме модел за оценка „отвъд изпускателната система“, който да отчита въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на автомобила, а не само емисиите при движение.

Комисията възнамерява да представи окончателния регулаторен пакет преди коледната ваканция, като заедно с него се очаква и окончателната рамка за пазара след 2035 г.

Източник: Handelsblatt     
ЕС Забрана на ДВГ 2035 Корпоративни автопаркове Електромобили Автомобилна индустрия Европейска комисия Електрификация Въглеродни емисии Доставки на батерии Регулации на ЕС
Последвайте ни

По темата

Румен Спецов освободи председателя на УС на

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

От стотинки към центове: Практични съвети за събраните монети

"Плъхове, тясна клетка, 11 градуса": ПП описа карцера, в който бе преместен Благомир Коцев

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

10 необичайни симптома, които могат да показват рак

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фреди Меркюри

Кралска почит за Фреди Меркюри - изсекоха специална монета

Любопитно Преди 8 минути

Певецът почина на 45 години през 1991 г., само ден, след като публично обяви, че е ХИВ позитивен

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Фон дер Лайен: Разширяването на ЕС е инвестиция в сигурността

Свят Преди 15 минути

Еврокомисарят по разширяването на ЕС Марта Кос добави в изказването си пред участниците, че Европа трябва да бъде прочистена от автокрацията

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

Сачева: Това е единственият възможен бюджет

България Преди 22 минути

Поради тази причина в него са намерени изключително трудни баланси, коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Свят Преди 24 минути

Крукс е имал два възможни акаунта в DeviantArt – платформа за фен арт, популярна и сред фурритата, общност от хора, които се идентифицират като антропоморфни животни и/или изпитват сексуално привличане към тях

Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

Откриха телата на майка и дъщеря след предполагаемо убийство в Австрия

Свят Преди 25 минути

Петдесет и пет годишен австриец и 53-годишният му брат са в ареста от юни във връзка с делото

<p>Ужас в Разградско, пътник наръга таксиметров шофьор</p>

Кървав инцидент - таксиметров шофьор наръган от пътник в Разградско

България Преди 32 минути

33-годишен мъж от Мортагоново е задържан за опит за убийство на таксиметров шофьор край село Ушинци

Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

Тръмп продава Ф-35 на Саудитска Арабия, променяйки баланса в Близкия изток

Свят Преди 39 минути

Това ще бъде първата продажба на такива изтребители от САЩ на Саудитска Арабия и ще ознаменува значителна промяна в американската политика

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Тайван задържа китайски гражданин за шпионаж, вербувал военни

Свят Преди 46 минути

Лицето е задържано заедно с още шестима души

Пожар избухна в емблематичен небостъргач в Загреб

Пожар избухна в емблематичен небостъргач в Загреб

Свят Преди 53 минути

100 пожарникари се борят с огъня

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър

Проклятието на сестрите Кардашиян-Дженър: Тимъти Шаламе май се измъкна

Любопитно Преди 1 час

Има теория, която феновете споменават от години, че всеки мъж, който се обвърже романтично с някоя от сестрите Кардашиян–Дженър, преживява спад в живота или кариерата си

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

Учителите са в стачна готовност заради неизплатени обезщетения

България Преди 1 час

Според синдикат "Образование" има реален риск от протести и нормалното приключване на първия срок е поставено под въпрос

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

„Парасоциален“ стана дума на годината според речника на Кеймбридж - ето защо

Любопитно Преди 1 час

Парасоциалните връзки с инфлуенсъри и чатботове променят живота ни

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Свят Преди 1 час

Дни преди финала на „Мис Вселена 2025“, най-известният конкурс за красота в света преминава през голяма криза

Манията по "6-7": Как гниенето на мозъка се превърна в ритуал за свързване

Манията по "6-7": Как гниенето на мозъка се превърна в ритуал за свързване

Любопитно Преди 1 час

Какво е числото "6-7"? Истината - никой не знае, но представителите на поколението "Алфа" са обсебени от него

Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Днепър под масиран удар - поразени са медии, фирми и жилища

Свят Преди 1 час

Най-малко двама души бяха ранени при нападението

След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

След спор: Млад мъж преби дядо си в Свищов

България Преди 1 час

Възрастният мъж е бил блъснат няколко пъти

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Оуен Уилсън празнува рожден ден! Ето няколко истории за звездата с неподражаемо „уау“, които малцина знаят

Edna.bg

Херо: Мечтата ми е да завърша кариерата си в Ботев Пловдив

Gong.bg

ЛеБрон Джеймс отново тренира с ЛА Лейкърс

Gong.bg

Пет патрулки гониха в продължение на 100 км шофьор във Варненско

Nova.bg

Как ще се извършват плащанията на 1 януари и как ще се превалутира в Българските пощи

Nova.bg