П ожарът в парижката катедрала "Нотр Дам" е овладян, съобщи говорител на противопожарната служба в Париж.

В продължение на часове пожарникарите се бориха с огъня, който започна от централната кула на световноизвестната средновековна църква. Един пожарникар е пострадал сериозно по време на гасенето.

Покривът на голяма част от централния корпус на сградата е унищожен. А известната "Стрела" - високата 93 метра основна кула на катедралата, рухна.

Пожарникарите обаче успяха да спасят двете камбанарии, които се издигат над фасадата на "Нотр Дам", както и известния, прозорец със стъклопис във формата на роза над централния вход.

Пожарът в катедралата "Нотр Дам" вероятно е причинен от злополука и няма основание да се допуска, че е предизвикан умишлено, съобщи прокурорът на Париж Реми Ейц, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

"Пет фирми участват в работите на обекта. Още днес започнахме да изслушваме работници и служители на тези фирми. Петнайсет от тях са били на място вчера", каза прокурорът на журналисти пред Нотр Дам. Той добави, че около 50 следователи от съдебната полиция ще участват в разследването на пожара, което ще бъде сложно и продължително.

Най-ценните артефакти, пазени в катедралата "Нотр Дам" са били изнесени преди огънят и водата да им навредят. Короната от тръни и туниката на канонизирания за светец крал на Франция от XIII век Луи IX са на сигурно място, обяви ректорът на "Нотр Дам" Патрик Шове. Според ръководителя на Събранието на епископите на Франция Ерик дьо Мулен-Бофор, възстановяването на щетите от пожара в световноизвестния готически храм "ще отнеме години". Пожарната служба обяви, че около две трети от сложната дървена конструкция на покрива на "Нотр Дам", известна като "Гората", са унищожени от огъня.

Всички хора, живеещи в близост до катедралата, са евакуирани, съобщи кметът на Париж Ан Идалго. Тя поясни, че мярката се е наложила заради опасност от срутване на емблематичната сграда.

Тепърва ще се прави оценка на нанесените от пожара щети. Екипи от експерти са на място и се опитват да спасят колкото се може от предметите на интерирора с историческо значение и културна стойност.

Президентът на Франция Еманюел Макрон обеща "Нотр Дам" да бъде реставрирана и обяви началото на дарителска кампания за събиране на средства. Той отмени планираното обръщение към нацията в понеделник заради избухналия пожар.

Френския милиардер Франсоа-Анри Пино заяви, че ще даде 100 милиона евро за реконструкцията на катедралата. Пино притежава марките за луксозни стоки "Гучи" и "Ив Сен Лоран". Друг милиардер - Бернар Арно, контролиращ концерна LVMH, заяви, че семейството и компанията му ще допринесат за възстановяването на катедралата "Нотр Дам" с обща сума от 200 милиона евро.

Десетки световни лидери и организации изказаха съжалението си за щетите, нанесени на една от най-разпознаваемите забележителности в света.

Полицията обяви, че разглежда избухването на огъня като инцидент. Според пожарникари, проблемът може да е бил предизвикан от ремонтните работи, извършвани в "Нотр Дам".

Ремонтът започна, след като в края на миналата година в каменните стени на 850-годишния храм бяха забелязани пукнатини, които предизвикаха опасения, че сградата може да е станала нестабилна.

"Нотр Дам" е един от символите на Париж. Катедралата се посещава от 13 милиона души годишно, повече отколкото Айфеловата кула.

Също така "Нотр Дам" е дала името си на един от най-известните френски романи "Парижката Света Богородица" на Виктор Юго.

"Deep emotion in the face of this dramatic fire at the cathedral #NotreDame de Paris, inscribed as #WorldHeritage in 1991. @UNESCO is closely monitoring the situation and is standing by France's side to safeguard and restore this invaluable heritage." https://t.co/WsGoSym4gD