Земетресение от 4,5 разтърси Централна Гърция

З еметресение с предварителен магнитуд 4,5 е регистрирано днес в Централна Гърция, съобщи вестник "Катимерини".

Атинският институт по геодинамика съобщи, че трусът е регистриран в 12,54 ч. местно време, на 11 км източно от град Тива.

Земетресението е станало на дълбочина 5 километра.

До момента не се съобщава за жертви или пострадали.

Трусът е бил усетен и в столицата Атина.

