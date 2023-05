Здравето на папа Франциск отново се влоши, има треска

86-годишният папа Франциск има треска, съобщи говорител на Ватикана, предаде АФП.

"Поради болестно състояние с висока температура папа Франциск отмени аудиенциите днес", заяви говорителят на Ватикана Матео Бруни, без да дава подробности.

#UPDATE Pope Francis, 86, has a fever that caused him to clear his schedule on Friday morning, a Vatican spokesman said. pic.twitter.com/IWs7hGntNt