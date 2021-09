Засекретиха завещанието на принц Филип за поне 90 години

Б ритански съдия засекрети завещанието на принц Филип за поне 90 години, предадоха световните информационни агенции.

Съпругът на кралица Елизабет Втора почина през април на 99-годишна възраст.

Според съдия Андрю Макфарлейн завещанието на херцога на Единбург не трябва да се оповестява, за да се защити "достойнството" на вдовицата му.

Принц Уилям сподели невиждана снимка на дядо си

Бракът на Филип и британската кралица продължи повече от седем десетилетия.

Завещанията са публични документи във Великобритания, но от около век е прието тези на високопоставените кралски особи да остават засекретени по решение на Върховния съд.

Принц Филип - автор на куп лафове и гафове през годините

Съдия Макфарлейн разпореди последната писмено изразена воля на принц Филип да не се разсекретява в продължение на 90 години. След това може да бъде преценено дали документът да бъде публикуван.

"Необходимо е да се осигури по-голяма защита на личния живот на тази ограничена група от хора, за да се запази достойнството на суверена и близките членове на семейство", мотивира решението си съдията.

Prince Philip's will to be secret for 90 years https://t.co/ULXzEeEHLF