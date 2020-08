Euractiv: Зад средновековни стени Меркел и Макрон чертаят бъдещето на Европа

Л идерите на Германия и Франция Ангела Меркел и Еманюел Макрон в четвъртък ще се срещнат в средновековна крепост на средиземноморския бряг, за да набележат предстоящатите стъпки в партньорството между двете държави, което е движещата сила зад Европейския съюз.

Зад стените на Форт Брегансон, традиционната лятна резиденция на френските лидери, германският канцлер и френският президент ще обсъдят подробно най-належащите въпроси в глобалния дневен ред, информират Euractiv и "Фокус".

Ливан, антиправителствените протести в Беларус, кризата с COVID-19, държавният преврат в Мали и напрежението между Гърция и Турция ще са в челото на дневния ред, разкрива източник от Елисейския дворец.

