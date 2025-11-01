Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Н ай-малко трима души са загинали, а десет са ранени при стрелба, свързвана с вендета, в събота в селището Воризия — близо до град Ираклион на остров Крит, съобщават местни медии.

Според полицията нападението вероятно е извършено в отмъщение за бомбен атентат, осъществен късно в петък срещу строяща се къща в района. Самоделното взривно устройство е избухнало около 23:30 ч., нанасяйки сериозни материални щети, но без човешки жертви.

В ранните часове на събота неизвестни нападатели са открили огън по къщи, автомобили и жители на селото в нападение, което властите определят за акт на отмъщение. Местни източници съобщават, че извършителите са били въоръжени с автомати „Калашников“.

Сред ранените има и деца, съобщават местни медии. Част от пострадалите са били транспортирани до болници с лични автомобили и селскостопанска техника, тъй като линейките не са могли да достигнат района заради продължаващата престрелка.

Подобни случаи на кървави вендета, макар и редки, все още се случват в някои райони на селския Крит, където стари родови вражди понякога прерастват в насилие.