"Костите ѝ бяха смачкани под веригите на масивен булдозер": Ужасяващият свят на калабрийската мафия "Ндрангета"

К олата на Мария Чиндамо е намерена точно пред портите на притежаваните от нея ниви в крепостта на Манкузо - Лимбади, Италия. На това място тя се е надявала да изгради малък земеделски бизнес. Двигателят работел, а вратата от страната на шофьора била отворена. По асфалта до колата са открити косми и кръв, но през май 2016 г. от нея няма и следа. Това съобщи Daily Mail.

Изчезването на Чиндамо става точно година след като съпругът ѝ се самоубива. Това съвпадение накарало някои да предположат, че става дума за отмъщение от страна на семейството му, което я смятало за отговорна за смъртта му, тъй като се осмелила да поиска развод.

Но това било само уловка на умели мафиоти, за да отклонят вниманието на разследващите. 42-годишната вдовица е била убита, защото е отказала да продаде земята си на съсед, свързан с мафията.

Едва сега става ясно, как Чиндамо е намерила смъртта си и дори по стандартите на мафията убийството ѝ е било зверско.

След като е убита, тялото ѝ е дадено на прасета, които преди това умишлено са били подложени на глад. След това остатъците от "костите ѝ бяха смачкани под веригите на масивен булдозер".

Подробностите за ужасяващото убийство на Чиндамо са били само едно от многото шокиращи случаи, които са били разкрити по време на най-големия мафиотски процес в Италия от 30 години насам. Процес с 337 обвиняеми, от които 207 били признати за виновни. В разследването са участвали около 2500 полицаи, които са подслушвали над 24 000 телефонни разговори, а процесът се е провел в преустроен телефонен център, тъй като нито една съдебна зала не е могла да побере 600-те адвокати, 900-те свидетели и достатъчно затворнически килии за всички обвиняеми. Процесът е свързан с "Ндрангета" (калабрийската мафия, която понастоящем е сред най-могъщите мафии в света) и до голяма степен засяга престъпната дейност в град Вибо Валентия на западното крайбрежие и в околностите му.

Във фокуса на делото са пет убийства: мъченията и отмъщението на двама гангстери през лятото на 1996 г.; убийството на хомосексуален гангстер през 2002 г.; и още едно двойно убийство през 2002 г. Три от петте тела така и не са открити. Разкрити са подробности и за други ужасяващи убийства.

Всеки, който отказва да продаде земята си на мафиотите, е убит, както е убита Мария Чиндамо. Друг мъж е бил обесен и измъчван с ножици за рязане на копита на добитък. Друг бил "разкъсан с тракторна фреза". Според "пентито" (използва се за обозначаване на сътрудници на правосъдието в италианската терминология на наказателния процес, които преди са били част от престъпни организации и са решили да си сътрудничат с прокурор - ред. бел) млад биолог на име Матео Винчи станал жертва на кола бомба: експлозията счупила двата му крака и той не успял да излезе от колата, а изгорял жив.

Но освен тези убийства процесът разкрива и необикновения обхват на други мафиотски афери.

“Ние правим от всичко по малко - убийства, лихварство, изнудване, фалшифициране на гласове, пласиране на наркотици, застрахователни измами.”, посочва един от доносниците.

Когато хората отказвали да плащат пари за защита, сплашването било брутално: един предприемач, който отказал да плаща 2000 евро на мафията всеки месец, намерил мъртъв делфин, захвърлен пред зелените щори на строителната му фирма. Друг бизнесмен, който имал магазин за дрехи, открил мъртво кученце, което висяло на вратата на магазина му. Краката му били счупени. Други намерили отрязани кози глави пред домовете си, съобщава Daily Mail.

Процесът разкрива как хората на "Ндрангета" са били огромна част от живота на Калабрия. "Ндрангетата” е толкова дълбоко вкоренена, толкова разпространена, обезпокоителна, че мисля, че няма аспект от живота и икономическата и социалната структура на провинцията, който да не е обусловен от заплашителната сила на тази престъпна организация", заявява Винченцо Капомола, заместник-прокурора след края на процеса.

Дори италианците, изморени от историите за мафията, намират тези нови разкрития за изумителни.

Оказва се, че достъпът до всички видове работа - дори в публичния сектор - се контролира от престъпни картели: ако искаш да работиш като чистач в болница или в кетъринг отдела на училище, трябва да отидеш с шапка в ръка при местния мошеник, предава Daily Mail.

Друг "пентито" описва как престъпниците се насочват към болничните морги, "навъртайки се около мъртвите като лешояди". Тяхната задача била да се уверят, че опечалените роднини дават работа на правилното погребално бюро: имало три варианта, всеки от които се контролирал от различни мафиотски фамилии.

Престъпните кланове дори станали собственици на погребални камери и "ниши" за ковчези в гробището на Вибо. Така мафиотите можели да продават тези места на завишени цени на опечалените семейства. Това гробище е било използвано и за укриване на оръжия. Веднъж пазачът на гробището разбрал, че в една от погребалните ниши е скрит пистолет "Глок", и го откраднал. Впоследствие той бил пребит.

Всички артерии на гражданския живот действали в полза на престъпниците. Линейките се използвали като лични таксита за придвижване на бегълците от един град в друг. Понякога ги използвали и за пренасяне на наркотици.

Водата, която течала в селските чешми, била пренасочвана към плантациите за канабис. Повечето хора били твърде уплашени, за да съобщят за случващото се: всеки, който издаде мафията, обикновено изчезва почти веднага, разказват граждани.

Престъпните кланове контролирали и строителството. Затрупани с пари от доминиращата търговия с кокаин в Европа, клановете на "Ндрангета" изпирали мръсните си пари чрез бизнес, наречен "Вибо Бетон". Строителните фирми в териториите, контролирани от мафиотите, са били принудени да използват тази компания за всяко строителство.

"Ндрангета" създавала и модни марки, строяла хотели и наемала най-добрите адвокати и счетоводители. Дори местният футболен отбор постепенно е бил превзет: един от гангстерите притежавал 20% от акциите на ФК "Вибонес" и използвал този ресурс, за да назначи племенника си с прякор "Касерола" за управител на доходоносен, но незаконен бар на стадиона.

Въпреки че годишният оборот на “Ндрангета” се е оценявал на 49 млрд. паунда, нейните членове обикновено живеели елементарен живот в отдалечените села, където са израснали, като понякога се укривали от правосъдието в продължение на години чрез мрежи от подземни тунели и бункери.

“Имам преки впечатления от тези странни бърлоги. Като журналист и автор, който отдавна пише за италианската престъпност, за първи път дойдох в Калабрия преди 20 години, за да разследвам мрежа от подземни тунели в градче на 60 мили южно от Вибо Валентия, наречено Плати”, казва журналистът Тобайас Джоунс.

Органите на реда се опитваха да открият различни бегълци и бяха организирали скривалище на две мили от Вибо Валентия, на върха на една планина, казва той.

“С помощта на военните телескопи те забелязаха, че съпругите на разбойниците често посещават празни имоти. Когато нахлуха в тези имоти, карабинерите (италианската милитаризирана полиция - ред. бел) забелязаха, че по стените на всеки от тях има малки бели плочки”, разказва от Джоунс. Те използвали пневматична бормашина, за да разберат, какво се крие под плочките. Те се натъкнали на вход, водещ подземни тунели, които мъжете използвали, за да се придвижват незабелязано из града.

