Мрачните тайни на убиеца: Договор за 50 000 долара разкрива престъпление

О съден убиец е подписал необичаен договор за 50 000 долара със семейството на жертвата си, за да разкрие, какво се е случило с тялото ѝ. За случая съобщи Sky News.

Низамодин Хосеин пази тайната за съдбата на Мюриъл МакКей повече от 50 години, дълго след излизането си от затвора, докато семейството ѝ не му прави предложение, на което той не може да устои.

Но след като подписва споразумение, което би го спасило от живот в бедност, той отказва да приеме парите и разказва на семейството как и къде е починала Мюриъл.

Низамодин Хосеин е предложил да се върне в Обединеното кралство, откъдето е бил депортиран през 1990 г., за да покаже на дъщерята на Мюриъл МакКей - Даяна, и на нейния внук Марк Дайър мястото, където се намират останките на жертвата.

Хосеин твърди, че тя е починала от сърдечен удар във ферма в Херефордшър, собственост на брат му Артър, няколко дни след като я отвличат и задържат за откуп от 1 млн. паунда по Коледа през 1969 г.

"Не искам парите. Парите не бяха моята цел, а спокойствието”, казва Хосеин пред адвоката на опечаленото семейство.

A man convicted in the 1969 kidnapping and murder of Muriel McKay, the wife of Rupert Murdoch deputy Alick McKay, has offered to reveal the location of the victim’s body in exchange for a lifting of a deportation order that bars him from entering the UK https://t.co/EpCntglP1S — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 16, 2023

Сега Низамодин Хосеин живее в малък, “мизерен” дом в Тринидад, съобщава Sky News.

"Сега, когато говоря за това, ми се къса сърцето. Бях млад, на 22 години, не съм усещал болката, която изпитвам сега", разказва мъжът.

"Може би на много хора ще се стори странно, че трябва да платим на Хосеин за информацията”, казва Марк Дайър, бизнесменът, който е изготвил необичайният договор с помощта на адвокати.

"Изглеждаше, че това е последният ни шанс да разберем какво се е случило с баба ми”, посочва Дайър.

"Низам със сигурност би могъл да се възползва от парите, защото живее в колиба с гниещи дъски, без елементарни санитарни условия. Около дома му има свърталище на отровни охлюви, които се катерят по стените на постройката” разказва той.

"Изглежда, че е отказал парите, защото иска да изкупи вината си за това, което е направил. Адвокатът ни му даде първите 500 долара и той просто ги отхвърли. За мен това му даде легитимност", посочва внукът на починалата жена.

Мюриел е била на 55 години, когато е била отвлечена, припомня Sky News.

Мъжът на Мюриел, Алик МакКей е бил заместник на пресбарона Рупърт Мърдок, който по това време е купил "Сън" и "Нюз ъф дъ Уърлд".

Братята бъркат Мюриел с първата съпруга на Мърдок - Анна, след като проследяват автомобил Ролс-Ройс до дома на МакКей в Уимбълдън, Южен Лондон. След няколко дни игра на котка и мишка с полицията и неуспешен опити да вземат куфарче с пари за откуп, похитителите са заловени и арестувани във фермата в Херефордшър

Convicted killer Nizamodeen Hosein says his last wish before he dies is to give the family of his victim, Muriel McKay, closure by disclosing the location of her body, which has never been recovered by authorities in the United Kingdom.



For more... https://t.co/9aQAw1Z7iX pic.twitter.com/N0qlN1nc3N — T&T Guardian (@GuardianTT) November 18, 2023

От Мюриел обаче нямало и следа, а заловените отказвали да кажат, какво се е случило с нея.

Братята били осъдени на доживотен затвор след една от първите присъди за убийство, при което тялото на жертвата не е открито. Артър Хосейн умира в затвора през 2009 г.

Миналата година лондонската полиция претърсва част от земеделските земи близо до село Стокинг Пелам, след като разговаря с Хосеин. Някои от фермерските сгради, оградата и портите са били променени през годините след убийството, което по онова време е развълнувало обществеността.

Muriel McKay: Convicted killer signed £40,000 contract with victim's family to reveal what happened to her body https://t.co/SdDP74VSSx — Liz V (@ShoreEJV) November 29, 2023

Детективите са изпратили на Хосеин списък с над 80 въпроса, за да проверят версията му и да установят истинското място на погребението. Те са в контакт с МакКей и обмислят да поискат заповед за ново претърсване на фермата, съобщава Sky News.

Семейството е пуснало петиция, в която призовава Министерството на вътрешните работи да отмени временно заповедта за депортиране на Хосеин, за да може той отново да посети фермата.

"Ако се върна във фермата, ще си спомня къде сме погребали тялото. Сигурен съм, че ще мога да отида директно на мястото", казва Хосеин.