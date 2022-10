Ураганът Орлийн връхлетя Мексико

У раганът Орлийн достигна тихоокеанското крайбрежие на Мексико, носейки силни ветрове, проливни дъждове и риск от наводнения и свлачища, съобщиха синоптиците.

Орлийн достигна брега южно от крайбрежния град Масатлан в щата Синалоа като ураган от първа категория - най-слабият по петстепенна скала.

По данни на Националния център за ураганите на САЩ (NHC) към 15:00 ч. по Гринуич бурята е имала максимални постоянни ветрове със скорост 75 мили (120 км) в час и се е придвижвала навътре в сушата в североизточна посока.

В неделя Орлийн се засили до мощен ураган от категория 4 в Тихия океан, което предизвика предупреждения към жителите на застрашените райони да се укрият във временни убежища.

Но бурята постепенно губеше сила и се очакваше бързо да загуби ураганната си сила, след като достигне сушата.

Hurricane Orlene made landfall on Mexico’s Pacific coast near the tourist town of Mazatlan on Monday.



The hurricane's winds slipped back to 85 mph as it hit land about 45 miles southeast of Mazatlan, according to the U.S. National Hurricane Center. https://t.co/7GnKEBYpd2