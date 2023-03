Ученик простреля двама учители в гимназия в Денвър

У ченик простреля двама преподаватели в денвърска гимназия вчера сутринта, след като в при обиск на момчето бил намерен пистолет, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Обискът се провеждал всеки ден заради проблеми с поведението. 17-годишният Остин Лайл е все още на свобода, но полицията го издирва за опит за убийство. Единият от двамата простреляни е в критично състояние, а другият - в стабилно.

DEVELOPING: Two adults have been hospitalized following a shooting at East High School in Denver, police say. https://t.co/vMPPeHxgsB

Училищните власти в Денвър, изправени пред критики заради слабата сигурност, заявиха, че ще поставят въоръжени служители всички средни училища.

Стрелбата се е случила в училище, разтърсено от чести затваряния и насилие, включително заради убийството на ученик. Това накара учениците от Източната гимназия да излязат на шествие пред Капитолия на щата Колорадо по-рано този месец.

Two administrators have been shot at East High School in Denver, according to officials. One is in critical condition and the other is in stable condition.



Authorities are still searching for the shooter. pic.twitter.com/kBtvClQqAb