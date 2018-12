Турция създава нова военноморска база на източното крайбрежия на Черно море, съобщава вестник "Миллиет".

Новият военен обект ще се намира в района на селището Сюрмене, на 40 км от град Трабзон. Очаква се, че във военната база ще служат 400 военнослужещи, а също така ще работят 200 цивилни лица.

Изданието отбелязва, че Анкара е предприела тази стъпка след новините за намеренията на САЩ да изпратят в акваторията на Черно море свои военни кораби. Вашингтон ще предприеме тези действия след инцидента в Керченския проток, при който Русия задържа три украински бойни кораба и техните екипажи. Това стана на 25 ноември.

The Turkish Army will establish a new Naval Base in Sürmene, #Trabzon, north of the country.

