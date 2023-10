Турция осъжда атаките в Газа и призовава за справедливо решение на конфликта

В съвместна декларация, публикувана от Великото национално събрание на Турция относно израелско-палестинския конфликт, бяха осъдени всички атаки, които са пряко насочени към цивилни и методите за колективно наказание, които задълбочават безкрайната хуманитарна трагедия в Газа.

Под декларацията стоят подписите на 6 политически партии във Великото национално събрание на Турция. В декларацията се подчертава, че големият брой цивилни жертви в конфликтите в Палестина и Израел, обстрелването на гражданска инфраструктура и фактът, че цивилните са оставени в невъзможност да посрещнат дори най-елементарните си нужди, нараняват съвестта, предаде Анадолската агенция.

All sides should exercise restraint and common sense in the ongoing Israel-Palestine conflict to avoid "irreparable consequences," the Turkish parliament said in a joint declaration on Thursday. https://t.co/QPfYJ57CQi

Подчертавайки, че потенциалът на кризата да се разпространи в други региони сериозно заплашва регионалната сигурност и стабилност. В декларацията се казва: „Изискване на закона, съвестта и хуманността е да се защитават цивилните при всякакви обстоятелства и да се избягват практики, които представляват колективно наказание. За да няма това напрежение непоправими последици, всички страни трябва да осигурят мир-сигурност-стабилност. Приканваме ви към умереност и здрав разум в рамките на нашата визия."

В декларацията се посочва, че последните събития по линията Палестина-Израел за пореден път разкриват необходимостта от намиране на справедливо, всеобхватно и трайно решение на този проблем, който дълго време причинява неописуема мъка, отчаяние и болка, чрез преговори и на основата на установените параметри на ООН за решение с две държави.

Великото национално събрание на Турция прави следните констатации:

„Решението на въпроса Палестина-Израел не е в управлението на последствията, а в премахването на основните причини за проблемите. Последните събития са резултат от незаконната окупация и свързаните с нея политики, които продължават в продължение на 56 години. Палестинците, чиито земи, живот и бъдещи надежди са били отнети, днес са изправени пред нова и безпрецедентна ситуация. Палестинецът е под безпрецедентна обсада. Спирането на храна, енергия и хуманитарна помощ за Газа, където живеят два милиона души и която вече се е превърнала в затвор на открито с 16-годишна блокада, както и безразборното обстрелване на цивилни селища, са явно и тежко нарушение на международното право. "

🔵Parties in Turkish parliament release declaration on Palestine-Israel conflict



🔶"The recent incidents are the result of the illegal occupation and consequential policies that have been in place for 56 years," the joint declaration has said.https://t.co/PDco2L7jkA