Тръмп разсекрети 80 000 страници за убийството на Джон Кенеди

П о заповед на американския президент Доналд Тръмп бяха разсекретени материали, свързани с убийството на президента на САЩ Джон Кенеди през 1963 г., предаде Ройтерс.

"Това е много информация и вие сами ще вземете решение", заяви Тръмп пред репортери в понеделник, като каза, че 80 000 страници ще бъдат публикувани.

Тръмп подписа заповед малко след встъпването си в длъжност през януари, свързана с публикуването, което накара Федералното бюро за разследване да открие хиляди нови документи, свързани с убийството на Кенеди в Далас.

В стремежа си да изпълни заповедта на Тръмп, министерството на правосъдието нареди на някои от адвокатите си, които се занимават с чувствителни въпроси, свързани с националната сигурност, спешно да прегледат документите от убийството.

Убийството на Кенеди се приписва на един-единствен стрелец – Лий Харви Осуалд. Министерството на правосъдието и други федерални федералните служби потвърдиха това заключение през десетилетията оттогава. Но социологическите проучвания показват, че много американци смятат, че смъртта му е резултат от конспирация.

Експертите се съмняват, че новият масив от информация ще промени заключението, че Лий Харви Осуалд е открил огън по Кенеди от прозорец на склад за книги в училище, докато президентският кортеж преминава покрай "Дили плаза" в Далас.

"Хората, които очакват големи неща, почти сигурно ще бъдат разочаровани", каза Лари Сабато, директор на Центъра за политики в Университета на Вирджиния, който е автор на книга за убийството.

