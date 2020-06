Тръмп преустанови издаването на работни визи за хиляди чужденци

Т ръмп преустанови издаването на работни визи за стотици хиляди чужденци, е заглавието на в. "Ню Йорк таймс".

Президентът Доналд Тръмп вчера временно спря издаването на нови работни визи и блокира възможността за стотици хиляди чужденци да работят в САЩ като част от по-общ стремеж да ограничи влизането на имигранти в страната, пише изданието.

Със заповед, която важи поне до края на годината, Тръмп блокира издаването на визи за широк кръг трудови дейности, включително за компютърни програмисти и други висококвалифицирани работници, които влизат в страната с виза Н-1В, както и за сезонни работници в хотелиерството, студенти на летни програми за следване и работа и домашни прислужници.

Заповедта също така ограничава способността на американски фирми в други страни и на международни компании с клонове в САЩ да прехвърлят свои чуждестранни служители в САЩ за дълги престои.

Тя освен това блокира идването на брачни партньори на чужденци, които работят във фирми в САЩ.

Според официални лица спирането на работните визи в съчетание с разширените ограничения върху издаването на нови зелени карти ще спре влизането на 525 000 чуждестранни работници в САЩ до края на годината, пише вестникът.

Съветникът в Белия дом Стивън Милър, който е архитектът на имиграционната политика на Тръмп, от години настоява за ограничаване или премахване на работните визи с аргумента, че те вредят на трудовата заетост на американците. През последните месеци Милър заявява, че причинените от коронавируса икономически затруднения още повече налагат да "се спре кранчето".

Бизнес лидери обаче яростно се противопоставят на тази заповед и заявяват, че тя ще блокира възможността им да наемат критично необходими работници от чужбина за трудови дейности, които американците не искат да поемат или не са способни да извършват, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Сегашната забрана разширява обхвата на предишни ограничения, включвайки работните визи, които много фирми ползват, особено в технологичния сектор, лесовъдството, градинарството и парковата поддръжка. Тя не важи за земеделски работници, медици, които участват в борбата с коронавируса и работници в хранителния обслужващ сектор, както и някои други срочни работници, пише в. "Вашингтон пост".

По оценка на администрацията ограниченията ще попречат на чуждестранните работници да запълнят 525 000 работни места. Мерките ще важат само за кандидати, които искат да дойдат в страната, а не за работници, които вече се намират в САЩ, уточнява вестникът.

Критици на мярката казват, че президентът използва сегашната здравна криза, за да приложи дълго исканите от него затваряния на граници и реформи на имиграционната система, което му дава възможност да изтъква тези мерки в кампанията за преизбирането си. През последните месеци Тръмп въведе сурови мерки по границата с Мексико и забрани влизането на пътници от Китай и редица европейски страни с тежки епидемични огнища от коронавирус.

Издаването на визи в консулствата на САЩ в чужбина вече бележи рязък спад. Статистиката за визите в Държавния департамент показва, че броят на неимигрантски визи е намаляло с над 90 процента от февруари насам. Миналия месец САЩ са издали едва малко над 40 000 неимигрантски визи, в които влизат туристическите визи и визите за кратък престой, спрямо 670 000 през януари, отбелязва "Вашингтон пост".

Целта на тези ограничения е да се осигури трудова заетост за американците в условия на икономически спад заради пандемията от коронавируса, пише в. "Гардиън".

Новите ограничения бяха разкритикувани от технологични гиганти като Амазон, Гугъл и Туитър.

