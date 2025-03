Тръмп обеща да донесе мир в Близкия изток, какво се случва възобновяването на огъня

В ъзобновяването на въздушните удари на Израел по Газа означава край на прекратяването на огъня с "Хамас" и засилва напрежението в Близкия изток, което президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да намали.

Преди да влезе отново в Овалния кабинет през януари, Тръмп беше обещал да донесе мир в региона, докато бушуваше войната между Израел и "Хамас", която последва атаките на палестинската войнствена групировка на 7 октомври 2023 г.

„Да се върнем към мира и да спрем да убиваме хора“, каза Тръмп през април 2024 г. за войната в Газа, която беше контекстът зад израелските нападения срещу „Хизбула“ в Ливан и по-широкото регионално напрежение, включващо Иран и неговите пълномощници.

Въпреки че твърдението на Тръмп винаги е било висока задача, ударите на Израел в Газа, отговорът на йеменските хути, които във вторник насочиха оръжието си към самолетоносача USS Harry Truman в Червено море, и последните заплахи и насилие от страна на Иран в Сирия добавиха към външнополитическите изпитания на Тръмп.

Защо това е важно

Обещанието на Тръмп, че ще бъде посредник за стабилност в Близкия изток, се сблъска с реалността на неразрешимите проблеми в размирния регион. Решаването на въпросите, свързани с Иран, Йемен, Израел и Сирия, ще покаже как САЩ могат да запазят влиянието си там по време на неговия мандат.

Какво трябва да знаете

По данни на Министерството на здравеопазването на Газа над 400 палестинци са били убити при нощните въздушни удари на Израел, който заяви, че нанася удари по терористични цели след провала на преговорите за удължаване на примирието, които съвпаднаха с размяната на затворници.

Trump ran on “peace” but is already waging war on multiple fronts—bombing Yemen, backing Israel’s destruction of the Gaza ceasefire, and now threatening war with Iran. Like so many US presidents before him, antiwar campaign promises immediately turn into a fraud. pic.twitter.com/xWaVsVfPL8