Тръмп: Израел ще престане да съществува до две години

К андидатът за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп вчера заяви, че ако изгуби на президентските избори на 5 ноември, част от вината ще е на американските избиратели с израелски произход, предаде Ройтерс.

В коментарите си на срещата на върха на Израeло-американския съвет във Вашингтон, експрезидентът се оплака от преднината, която кандидатът за президент на демократите Камала Харис има сред американските евреи.

В случай на победа на Харис Израел най-вероятно няма да просъществува и две години, а евреите ще са виновни отчасти за това, тъй като те имат навика да гласуват за демократи, каза Тръмп.

„Ако не спечеля тези избори – еврейският народ наистина ще има голям принос, ако това се случи, защото ако 40%, не, 60% от хората гласуват за противника – Израел, по мое мнение, ще престане да съществува до две години“, каза пред множеството републиканецът.

Тръмп се позова на анкета, според която 60% от американците с еврейски произход са склонни да гласуват за Харис.

#UPDATE



Former President Trump warned of an apocalyptic future for Israel should he lose the November election, addressing a pro-Israel conference with the theme of combatting antisemitism.



The Republican presidential nominee disparaged the estimated 60 percent of American… pic.twitter.com/apVcBfNaL0