Сваленият судански лидер Башир е във военна болница

С уданската армия днес потвърди, че сваленият бивш президент Омар Хасан Башир се намира във военна болница и е под полицейска охрана, предаде Ройтерс.

Башир, както и около 30 други бивши служители от неговото правителство, са били прехвърлени в болницата от затвора Кобер във военна болница по препоръка на медицински служители преди началото на сраженията между армията и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), се казва в изявление на армията.

