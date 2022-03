Сурова мартенска зима скова мегаполиса Истанбул

Д вайсетмилионният мегаполис Истанбул осъмна под снежна покривка. През нощта заваля обилен сняг и покри европейската и азиатската части на града. На азиатския бряг продължава да вали сняг на парцали.

Необичайният за месец март снеговалеж (обикновено по това време на годината цъфтят мимозите-предвестници на пролетта-б.а) буквално скова града.

От истанбулското валийство обявиха двудневна ваканция за учениците и студентите.

Meanwhile last night İstanbul’s famous Galata tower was buried by snow pic.twitter.com/sQr6ar3xBY

Общините в мегаполиса обявиха вчера и днес служебен отпуск за персонала.

От Координационния център за бедствия към Истанбулската голяма община съобщиха, че видимостта на Трансевропейската магистрала (ТЕМ) и на магистралата Д100 към Истанбул е намалена поради обилния снеговалеж. На много места са се образували преспи, има закъсали коли.

Пътната полиция спря движението на тирове и на камиони от азиатската част на мегаполиса към европейката част, както и от Тракия към Истанбул. Отменено е движението на корабите към Принцовите острови. Спрени са от движение морските автобуси от Истанбул към Ялова и Бурса. Отменени са за днес пътническите автобуси от централната гара Есенлер и от междинните автогари за европейското направление.

Турският министър на транспорта Адил Караисмаилоглу заяви пред журналисти, че се очаква трудната зимна обстановка в Истанбул и в цяла Турция да продължи до неделя сутринта.

Той посочи, че на летище Истанбул е сформиран кризисен щаб. Пуснати са допълнителни влакове до редица селища в страната.

Истанбулската голяма община обяви, че е мобилизирала персонала за действия срещу затрудненията, причинени от времето.

In pictures: Türkiye's Istanbul wears white blanket as the residents brace for the worst snow storm to hit the historical city in 25 years pic.twitter.com/wNhWxlWqZA