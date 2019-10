Страшни пожари в Калифорния, над 40 хиляди евакуирани

А мериканските власти наредиха евакуация на над 40 000 души, след като разпалвани от вятъра горски пожари приближиха околностите на Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Няколко къщи са изгорели в четвъртък, след като два пожара, подхранвани от силни ветрове, изпепелиха сухи храсталаци в района на град Санта Кларита. Не се съобщава за пострадали хора.

Т.нар. "Тик Файър" в Санта Кларита, на около 65 км северно от Лос Анджелис, избухна в ранния следобед и бързо погълна 5000 акра, съобщават от противопожарната служба. Пламъците също предизвикаха затварянето на голяма магистрала и няколко по-малки пътища.

Началникът на противопожарната служба в окръг Лос Анджелис каза, че огромният пожар е извън контрол.

Огънят се разпалва от топъл вятър, който според синоптиците ще се засили до скорост 112 км/ч.

До момента пожарът е обхванал 10 000 декара земя в окръг Сонома и все още не е овладян, съобщава държавната служба за пожарна защита.

Междувременно компания Пасифик газ енд илектрик (PG&E) съобщи, че нейна предавателна кула е паднала в близост до пожара в окръг Сонома, Северна Калифорния, предадоха Ройтерс и АП. От компанията посочиха, че е рано да се каже дали това е предизвикало горския пожар в района.

Енергийната компания съобщи на държавния регулатор, че е научила за рухването на предавателната кула в Гейзервил в сряда вечерта. Минути по-късно там избухна горски пожар, отбелязва АП. Пасифик газ енд илектрик и още две компании спряха с превантивна цел електроподаването на хиляди абонати, но предавателните линии не са прекъснати, посочва агенцията.

A large, fast-moving wildfire intensified by high winds is spreading through northern California. The so-called Kincade fire has already burned approximately 10,000 acres. https://t.co/AmxdpItuu1 pic.twitter.com/N4HD0ycLAK