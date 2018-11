Стотици безпомощни котки, кучета и зайци с ужасяващи наранявания са сред жертвите на най-смъртоносния пожар в Северна Калифорния.

Домашни любимци и диви животни станаха затворници на огнените пламъци и сега спасителните екипи се опитват да спасят всички, които са имали шанса да оцелеят.

50 души загубиха живота си при пожарите в Северна Калифорния.

Телата на още шест души са намерени вчера във и около изпепеления град Парадайз, който допреди пожара е имал население от 27 000 души.

Мнозина близки и приятели на хора, живеещи в зоните на пожарите казват, че са изгубили връзка с тях. Според шерифа на окръг Бют около 230 души са изчезнали.

Жител на района Парадайз започнал да претърсва квартала си през уикенда, когато открил кон, заклещен в плувен басейн.

В публикация във Facebook Джеф Хил пише: "Докато проверявах дали има неразрушени къщи, попаднахме на това момиче, което вече се бе предало и в очите й видях, че е признала поражението. Не знам колко време е прекарала в този басейн, но тя трепереше неконтролируемо“.

Хил помага на коня да се измъкне от водата и така животното успява да оцелее.

Но много други не са имали този късмет.

Снимки на Daily Mail показват изгорени и ранени домашни котки, кучета, коте, което плаче, но получава лечение, благодарение на благотворителна организация в САЩ. Тези и други пободни снимки биват споделяни от десетки потребители в социалните мрежи в Twitter и Facebook.

The terrible toll of California's fires on animals across the state https://t.co/lQdgIqSPre pic.twitter.com/xrmZ6Cs4Nh

Доброволци и активисти се събраха заедно, за да се опитат да спасят колкото могат повече животи на четири лапи, като помощ получиха от даренията на хора, сред които актрисата Сандра Бълок.

Холивудската звезда е дарила 100 000 долара на The Humane Society of Ventura County – една от неправителствените организации, поели отговорността за животните в опасност след пожарите.

Редица други благотворителни организации, които са се заели със задачата да спасяват оцелелите четириноги, събират дарения, с които да подпомагат дейността си. Освен Бълок, други холивудски звезди - Майли Сайръс, Лиъм Хемсуърт, Лейди Гага, Клоуи Кардашиян, също са се включили с финансова подкрепа към организациите.

No surprise here. She’s always the first celebrity to lend a helping hand. Good on her. #goodcause #helpingothers #sandrabullockforpresident https://t.co/p8YTjpc86z