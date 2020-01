Смъртта на това момиче шокира Китай

С мъртта на силно недохранена студентка, която оцелявала само с 2 юана (50 стотинки) на ден в продължение на години, за да подкрепя брат си, шокира Китай.

Момичето е било прието в болница през октомври 2019 г. с тегло малко над 20 кг. Хиляди хора дариха средства, за да спасят живота ѝ, но в понеделник нейният брат съобщи, че тя е починала.

Ву Хуаян бе само на 24 години. Преди смъртта си, от болницата тя се обърна чрез медиите към китайското общество, търсейки помощ за семейството си.

Китайското момиче, което превърна живота на село в бизнес

Лекарите установили проблеми със сърцето и бъбреците в резултат на това, че момичето в продължение на 5 години се лишавало от храна, за да плаща за лечението на по-малкия си брат.

След техните нейните майка и баща починали, двете деца били издържани от баба им, която можела да отделя само по 300 юана на месец. След нейната смърт пари им давал чичо им.

Въпреки недоимъка Ву продължила образованието си и влязла в университет. Когато я приели в болницата, била висока само 135 см, а част от косата ѝ, както и веждите ѝ били опадали заради глада.

Съдбата на Ву предизвика изблик на гняв към властите, като мнозина в китайските социални медии питат защо социалистическата държава не е помогнала на брата и сестрата? Други изразяват възхищение от себеотвержеността на починалото момиче.

Каква е истината за китайския комунизъм

Нейните преподаватели и състуденти дариха 40 000 юана, а съграждани събраха 30 000 юана, за да ѝ помогнат. Хиляди юани бяха събрани и чрез платформи за дарения.

Китайските власти публикуваха изявление, че Ву е получавала минималната държавна пенсия, която е между 300 и 700 юана на месец и че наскоро ѝ е отпусната спешно сумата от 20 000 юана.

Докато икономиката на Китай процъфтява през последните няколко десетилетия, бедността не изчезва. По данни на китайското Национално статистическо бюро от 2017 г., в страната е имало над 30 милиона души живеещи под линията на бедност от 1,90 долара на ден.

Неравенството пък нараства. По данни на Международния валутен фонд Китай се е превърнал в една от държавите с най-голямо неравенство в света.

В същото време управляващата комунистическа партия обеща да „премахне” бедността до 2020 г. По-рано този месец провинция Дзянсу обяви, че само 17 души от над 80-милионното ѝ население живеят в бедност. Има обаче сериозни съмнения в достоверността на тези данни.

A 24-year old college student name Wu Huayan died because of malnutrition in southwestern China. She died because she was too poor to afford adequate food and experienced malnutrition.#china #Malnutrition https://t.co/9mLEDzAaV5 pic.twitter.com/5KadQ4CsPq