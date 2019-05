П олицията в Бангладеш задържа 16 души, включително и ръководителя на ислямска семинария заради шокиращото убийство на 19 годишно момиче изгорено до смърт.

Убийството на Нусрат Джахан Рафи миналия месец предизвика протести в цялата южно азиатска страна, като премиерът обеща да накаже всички виновни.

Рафи е била завлечена на покрива на ислямската семинария, където е учила. Нейните нападатели поискали от нея да оттегли обвиненията си за сексуален тормоз срещу неин учител.

Когато отказала, тя била залята с керосин и подпалена. Момичето почина пет дни по-късно. Нейната смърт даде гласност на все повечето случаи на сексуално насилие в страната.

От полицията съобщиха, че по-късно днес ще бъдат повдигнати обвинения срещу 16-те участници, между които и две съученички на Рафи.

„Те ще бъдат обвинени по закона за жените и децата и ние препоръчваме смърт за всички 16 обвиняеми”, заяви водещият разследването Махамед Икубал.

Той посочи, че ръководителят на училището, където Рафи е била ученичка, е наредил убийството ѝ от затвора.

В края на март ученичката отива в полицията, за да подаде жалба за сексуален тормоз срещу свой учител. Във видео, публикувано по-късно в интернет се вижда как директорът на полицейското управление казва, че случаят е маловажен.

Планът на убийците на Рафи е бил да представят случилото се като самоубийство.

Братът на Рафи Махмуд Хасан Номан заяви, че иска бърз процес. „Ние искаме всички виновници да бъдат обесени”, каза той.

#Bangladesh to charge 16 - including the Madrasa head teacher - with murder of woman, 19, burned to death. Justice must be done. Many Mullas hide behind the garb of faith and deceive people https://t.co/3XMVV61Pv0