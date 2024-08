След пет часа в тъмните води на Средиземноморието: Моряк бе спасен край Кипър

М оряк благодари на щастливата си звезда, че е бил спасен без наранявания от тъмните води на Източното Средиземноморие рано тази сутрин, почти пет часа след като е паднал от 18 метра височина от търговски кораб, предаде Асошиейтед прес.

Кипърските власти посочиха, че 24-годишният ливанец не е имал нужда от медицинска помощ, след като е бил изваден от морето от кораба "НИВИН" (NIVIN), превозващ превозни средства и плаващ под панамско знаме.

Командир Андреас Хараламбидис, ръководител на кипърския Център за издирване и спасяване, каза пред АП, че хеликоптер е бил изпратен на 185 км югоизточно от острова малко след залез, когато "НИВИН" е изпратил сигнал за помощ, защото член на екипажа е паднал зад борда.

