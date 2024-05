Туск е получил заплахи след опита за убийство на Роберт Фицо

П ремиерът на Полша Доналд Туск заяви днес, че е получил заплахи след опита за убийство на словашкия му колега Роберт Фицо вчера. Същевременно местният новинарски сайт „Виртуална Полска“ съобщи, че сигурността на Туск ще бъде засилена, предаде Ройтерс.

„Вчера имаше много подобни“, заяви полският премиер в социалната мрежа „Екс“, споделяйки екранна снимка от коментар, също в „Екс“, на който пише: „Днес словаците ни дадоха пример какво да се прави с Туск“, ако реши да се откаже от инвестирането в голямо летище в централната част на страната.

