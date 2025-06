Кой е боксьорът Карол Навроцки – новият президент на Полша, подкрепен от Тръмп?

К онсервативният кандидат Карол Навроцки спечели президентските избори в Полша, показва окончателното преброяване на гласовете, обявено в понеделник. Навроцки получи 50,89% от вота в изключително оспорвана надпревара срещу либералния кмет на Варшава Рафал Тшасковски, който събра 49,11%. Това предаде Mint .

Навроцки ще наследи на поста Анджей Дуда – също консерватор, чийто втори и последен мандат изтича на 6 август.

Макар че в полската политическа система основната изпълнителна власт е в ръцете на премиера, избиран от парламента, президентът не изпълнява само церемониални функции. Длъжността включва правомощия за влияние върху външната политика и право на вето върху законодателството.

Кой е Карол Навроцки?

Дясно-консервативният кандидат Навроцки е историк и шампион по бокс в тежка категория. В хода на президентската кампания той получи подкрепа от президента на САЩ Доналд Тръмп. Победата на изборите го прави следващия държавен глава на Полша.

Според съобщения в медиите, Навроцки е получил съдействие от Белия дом, като миналия месец е провел кратка среща с Тръмп в Овалния кабинет. По време на визита в Полша миналата седмица американският министър по вътрешната сигурност Кристи Ноем призова поляците да гласуват за Навроцки, за да се гарантират тесни връзки с Тръмп.

Навроцки, който е на 42 години и бивш боксьор, беше номиниран от партията „Право и справедливост“ като част от нейните усилия за „ново начало“. Партията управляваше Полша от 2015 до 2023 г., когато загуби властта от центристка коалиция, ръководена от Доналд Туск.

Доскоро Навроцки оглавяваше Института за национална памет, който защитава националистически интерпретации на историята.

Той ръководеше премахването на паметници на Съветската червена армия в Полша, в отговор на което Русия го включи в списък с издирвани лица, съобщават полските медии.

Meet the Poland President elect, Karol Nawrocki



The Trump effect is so real! pic.twitter.com/eOH3gxJ4Bo — ᵖᵃʳᵒᵈʸ BARRON TRUMP (@BaronJTrump) June 1, 2025

„Защитник на полските ценности“

Според агенция „Асошиейтед прес“ Навроцки се позиционира като защитник на традиционните полски ценности. Неговите поддръжници го описват като въплъщение на традиционните и патриотични идеали.

Онези, които се противопоставят на секуларните (възглед и принцип, свързан с различни аспекти на обществения живот и отделянето им от религиозните институции - бел.ред.) тенденции, включително ЛГБТК общността, го възприемат като олицетворение на традиционните ценности, с които са израснали.

🚨BREAKING: Donald Trump has endorsed Polish Nationalist candidate Nawrocki for President of Poland ahead of the Elections this Sunday



Nawrocki has promised to leave the EU migration pact if he wins… 🇵🇱 pic.twitter.com/WqWzqGDjem — Inevitable West (@Inevitablewest) May 29, 2025

Позиции към НАТО и ЕС

Навроцки се противопоставя на членството на Украйна в НАТО и е скептичен към Европейския съюз.

Karol Nawrocki, Poland's new president, holds conservative, nationalist views backed by the Law and Justice party. In foreign policy, he opposes Ukraine’s NATO membership and seeks WWII reparations from Germany. pic.twitter.com/fXNbbgULcR — Sofia (@XPoxxaa) June 2, 2025

Обвинения в престъпни връзки

В кампанията се появиха обвинения, че Навроцки в миналото е имал връзки с криминални среди и е участвал в насилствена улична схватка.

Навроцки отрича каквито и да било престъпни връзки, но признава, че е участвал в „благородни“ битки. Тези разкрития очевидно не повлияха на подкрепата му сред десните избиратели, много от които смятат обвиненията за политически мотивирани.

🇵🇱 Karol Nawrocki has been elected President of Poland with 50.9% of the vote, marking a sharp rightward shift in Warsaw. Backed by the nationalist Confederation party, Nawrocki is fiercely opposed to Ukraine’s NATO bid, calling it “absolutely baseless” and warning it would “put… pic.twitter.com/TFL4uAbi4N — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) June 2, 2025

Католическите ценности на Навроцки

Като политически новак, Навроцки водеше кампанията си, изтъквайки своите католически ценности, докато остро критикуваше миграцията и усилията на ЕС за борба с климатичните промени, съобщи Bloomberg.

The conservative candidate for President in Poland has won the election.



Karol Nawrocki is Roman Catholic who has promoted a return to traditional Polish culture and values. pic.twitter.com/kOJxyzN5D4 — Truth & People Matter 🇦🇺🇮🇱🇬🇧🎗️🙏🏻🧡 (@TruthWordPeople) June 2, 2025

„Победата на Навроцки може да застраши...“

Победата на Навроцки поставя под въпрос програмата на премиера Доналд Туск. Коалицията на Туск свали от власт националистите в Полша през 2023 г. Избирането на Навроцки може да застраши амбициите на Туск, да върне Полша в основното русло на ЕС и да гарантира европейското финансиране.

