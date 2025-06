Погълнат три пъти от хипопотам: Щокиращата история на Пол Темплър

Е дна сутрин през март 1996 г. младият гид Пол Темплър повежда група на сафари по река Замбези в родната си страна Зимбабве. Сафари туровете не са новост за него, но този ден съдбата го изправя пред кошмар, от който малко оцеляват — атака от хипопотам, най-смъртоносното животно в Африка.

Темплър е погълнат наполовина от хипопотам, изплют и почти разкъсан - три отделни пъти за няколко минути, предава CNN.

Сафари, което се превръща в битка за оцеляване

