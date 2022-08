Изтече скандална снимка от парти в официалната резиденция на Сана Марин

М инистър-председателката на Финландия Сана Марин се извини заради снимка, направена в нейната официална резиденция, на която две жени се целуват по време на парти след рок фестивал, предаде ДПА, цитирана от БТА.

