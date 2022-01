Силно земетресение с магнитуд 6.5 в района на остров Кипър

Н а 11 януари в 03.07 чaса българско време е регистрирано земетресение в района на остров Кипър, Гърция.

Земетресението е с магнитуд 6,5 по Рихтер и няма данни да е усетено на територията на България.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Cyprus Region 40 min ago pic.twitter.com/z4xNTjM59R