Земетресение от 5,2 по Рихтер разтърси гръцкия остров Самос

З еметресение с магнитуд от 5,2 по скалата на Рихтер разтърси по обяд гръцкия остров Самос в Егейско море близо до бреговете на Турция, съобщава „Катимерини“.

🇬🇷 An #earthquake (#σεισμός) happened near #Samos, #Greece 4mins ago at 10:10AM on 31/08/2022 UTC. The earthquake had a magnitude of M5.4 and it was 10km (6.2 miles) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake



