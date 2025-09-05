Свят

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

В обсадена Газа едно дете се бори за живот, докато бюрокрацията спира спасението му

5 септември 2025, 16:14
В последните снимки Яна Айяд е свита на кълбо, с лице, заровено в ръцете ѝ. Понякога изтощеното осемгодишно дете ридае, викайки за баща си, който е останал извън Газа, откакто войната започна преди 23 месеца, пише The Guardian.

Яна е на ръба на смъртта. Единствената ѝ надежда е медицинска евакуация от Газа, за да може да получи лечение в чужбина.

Здравословната ѝ криза започва със силно недохранване и по-късно води до усложнения като тежка ацидоза – състояние, при което телесните течности съдържат прекалено много киселина, защото бъбреците и белите дробове не могат да поддържат баланса на pH. Лекарите казват, че нямат средства да я лекуват. През последния месец тялото ѝ започнало да отича – белег на недохранване и ацидоза.

„Докторът ми каза направо: ‘Състоянието на дъщеря ти е лошо, във всеки момент можеш да я загубиш,’“ споделя майка ѝ Несма Айяд. Две години по-малката ѝ сестра Джоури била приета в болница преди два месеца със заболяване, което карало кожата ѝ да се лющи и кърви. В рамките на месец тя починала. Несма се страхува, че ако не се действа спешно, Яна ще има същата съдба.

Израел контролира кой влиза и излиза от Газа, а хората, които имат нужда от лечение в чужбина, трябва да получат разрешение от израелската военна агенция, отговаряща за хуманитарните въпроси. Палестинците трябва да преминат и през проверка за сигурност, както и да намерят държава, готова да ги приеме.

Официални лица казват, че преди две седмици е подадена молба за евакуацията на Яна към Йордания, но все още се чака одобрение от Израел. Случаят ѝ е подаден заедно с още 10 деца, но до момента са одобрени само две, твърди замесен в процеса източник. От военната агенция заявяват, че не са получили искане за медицинската евакуация на Яна.

Д-р Мусаб Фарвана, един от лекарите, които лекуват Яна в болницата „Дружество на приятелите на пациентите“ в Газа, казва: „Състоянието на Яна се влошава и ние се борим с обстоятелствата, опитвайки се с много ограничените ресурси да я поддържаме жива, докато бъде евакуирана. Без спешно прехвърляне, за съжаление, очакваме, че може да почине всеки момент.“

Въпреки че случаят на Яна е спешен, той не е уникален. Тя е едно от над 16 000 души, които чакат лечение в чужбина, според данни на министерството на здравеопазването в Газа от август.

Опустошителната война на Израел срещу Газа е оставила над 150 000 ранени, а системното унищожение на територията и гражданската инфраструктура е довело до разпространение на болести сред гъсто населеното население. Продължаващата блокада на помощите, която според водещата международна организация за хранителни кризи е причинила глад, е оставила лекарите без средства да лекуват болните и недохранените.

Най-тежките случаи получават препоръки за лечение в чужбина, но според лекари и медицински власти повечето молби се отлагат безсрочно.

Световната здравна организация заяви през декември, че скоростта на медицинските евакуации от Газа е толкова бавна, че ще отнеме до 10 години да се обработи списъкът с чакащи.

Лекарите на Яна казват, че нямат нито инструментите да поставят диагноза, нито медицинските консумативи, за да я лекуват. „Повечето необходими лабораторни изследвания липсват, дори тестове за киселинността на кръвта,“ казва д-р Фарвана.

„Ако основните изследвания не са налични, как да направим сложните тестове, нужни за установяване на заболяването?“

Той добавя, че Яна има нужда от специална млечна формула без протеин, но единствената кутия, която успели да намерят, е на привършване.

През повече от година престой в болницата, физическото и психическото състояние на Яна рязко се влошава. Косата ѝ е окапала, изгубила е способността да ходи, а теглото ѝ е спаднало до 9 кг. Прекарва повечето дни, втренчена в празнотата, в депресия.

„Яна имаше силна личност. Обичаше да играе с кукли, да рисува, да оцветява и да пише,“ казва майка ѝ. „Мечтаеше да стане зъболекар и винаги ми казваше, че ще ми подари красива усмивка, когато стане такава. Откакто се разболя, не е могла да прави нито едно от тези неща.“

Във вторник, по време на преглед, тя попитала майка си: „Ще умра ли сега?“ Нито майка ѝ, нито докторът знаели как да отговорят.

През последната година и половина Яна се е появявала в медиите, докато състоянието ѝ прогресивно се влошава. Въпреки глобалното внимание, тя все още не е успяла да напусне Газа и да получи нужната помощ.

Изчерпала всички възможности и изправена пред безкрайни формуляри и бюрократични препятствия, които бавят спасяването на детето ѝ, майката на Яна се чувства, че молбите ѝ остават нечувани.

„Не знам нищо за процеса на евакуация, освен че ми казаха, че процедурите вървят добре, но досега нищо не се е променило. Защо случаят на Яна е толкова сложен? Защо никой в света не може да я изведе от Газа?“ казва Айяд.

